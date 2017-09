Longueuil se dote d’une Politique de l’habitation et du logement social

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 24 août, la mairesse Caroline St-Hilaire a lancé publiquement la Politique de l’habitation et du logement social de la Ville de Longueuil, sur le lieu même où sera construit le bâtiment faisant l’objet du projet « L’appart à moi », qui permettra à 9 jeunes vivant avec une déficience intellectuelles d’habiter leur propre appartement.

À cette occasion, la mairesse annoncé une collaboration financière de 53 000 $ de la part de la Ville de Longueuil au projet « L’appart à moi », qui se veut une illustration des initiatives découlant de la nouvelle Politique de l’habitation. « Nous visons à encourager le développement durable, la mixité sociale et la création de milieux de vie attrayants pour tous », a jouté la conseillère municipale membre du comité exécutif et présidente du comité sur l’habitation, Monique Bastien.

« Il est primordial que tous puissent trouver de quoi se loger sur le territoire de Longueuil », a ajouté madame Bastien. Le projet « L’appart à moi » est né de la volonté et du travail d’un groupe de parents désirant fournir un appartement à 9 jeunes handicapés intellectuels. Ce faisant, ces jeunes se voyaient offrir les conditions pour vivre leur vie d’adultes de façon autonome.

À la suite de vastes consultations menées depuis 2014, on a pu dégager 4 grandes orientations qui orientent la nouvelle politique : 1 Promouvoir le développement résidentiel 2. Assurer le développement d’une offre de logement diversifiée, accessible et abordable 3. Assurer la consolidation des quartiers et du parc résidentiel 4. Faciliter la réalisation de logements sociaux et communautaires

Il est possible de consulter la Politique de l’habitation et du logement social en visitant le site la Ville de Longueuil (longueuil.quebec – onglet « Publications ».