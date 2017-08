Le Festin culturel connaît un grand succès à Brossard

Texte et photo: Ville de Brossard

La Ville de Brossard est heureuse du succès qu’a remporté la dixième édition du plus grand événement de sa programmation estivale, le Festin culturel, qui s’est tenu les 11 et 12 août derniers. Malgré des conditions climatiques un peu capricieuses, plusieurs milliers de personnes se sont déplacées afin de prendre part aux festivités.

Un programme varié et animé

Au cours de cet événement, les visiteurs ont pu découvrir et se délecter des mets offerts par une quinzaine de restaurateurs de divers pays. Sous le grand chapiteau, la population était invitée à faire des découvertes brassicoles en goûtant aux différentes bières du monde.

La grande scène, quant à elle, a accueilli de nombreuses performances musicales et artistiques, dont celles de Marième, de Louis-Jean Cormier, de Brimbelle, qui a su charmer son jeune auditoire, de Mello G, de Boogat, et, finalement, du grand Robert Charlebois qui a fait chanter et danser la foule en liesse rassemblée pour l’événement.

De nombreux jeux gonflables, des chapiteaux d’artisans offrant des créations d’ici et d’ailleurs, une zone de jeux géants, et l’animation sur le site ont diverti les plus petits comme les plus grands. L’événement s’est clôturé de belle façon avec un magnifique spectacle pyromusical. Ces deux journées festives ont ainsi su offrir des activités pour tous et faire vivre des moments uniques et merveilleux à l’occasion de ce 10e anniversaire.