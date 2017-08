Soutenez la jeune Roseline en participant au Défi têtes rasées Leucan de Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Encore cette année, Leucan Montérégie invite la population à participer au Défi têtes rasées, qui se tiendra à la Place Longueuil le 30 septembre prochain de 10h à 14h. Il suffit de se mobiliser pour les enfants atteints de cancer et leur famille en mettant sa tête à prix. L’objectif visé est de rassembler 35 participants et d’amasser 50 000$ pour la cause.

Point Sud rencontrait récemment la porte-parole de l’événement, la jeune Roseline, âgée de 7 ans, ainsi que sa maman Marie-Christine. « C’est en 2015, après avoir fait une sinusite et une amygdalite et beaucoup de fièvre que Roseline a finalement reçu un diagnostic de leucémie aigüe lymphoblastique. Plutôt que d’entrer à la maternelle, Roseline s’est retrouvée à l’hôpital pour plusieurs semaines. Débutaient alors des traitements de chimiothérapie qui se poursuivent encore aujourd’hui, deux ans plus tard », nous explique Marie-Christine.

« C’est comme si une bombe venait d’éclater dans notre maison. C’était la panique et l’incompréhension totale mais surtout, le début d’un combat acharné que nous avions et avoms toujours bien l’intention de remporter », ajoute la maman de Roseline.

Depuis ce temps, toute une armée s’active autour de Roseline, depuis les équipes médicales, la famille, les proches, les amis et tous les gens de l’école. « Il y a beaucoup de monde qui s’occupe de moi et je veux leur dire un gros merci », lance Roseline avec un beau sourire.

À titre de porte-parole du Défi tête rasée, la jeune fille donne une voix et un visage à tous ces jeunes que l’argent amassé pourra aider. Les sommes remises à Leucan seront consacrées à la recherche clinique, aux services adaptés pour les jeunes malades et au Centre d’information Leucan.

Selon Marie-Christine, tout soutien apporté est grandement apprécié. « Que ce soit en tondant le gazon, en apportant des repas ou en gardant les autres enfant de la famille, tout geste est tellement apprécié. C’est touchant pour nous de savoir que des gens pensent à nous. À vous tous qui nous aidez ou qui participez aux Défi têtes rasées, il n’y a qu’un seul mot mais il est sincère : MERCI du fond du cœur. »

Toute la population est invitée à s’inscrire pour se faire raser en se rendant sur le site tetesrasees.com (onglet Les Défis – Montérégie – Place Longueuil).