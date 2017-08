Boucherville reçoit avec joie les descendants des enfants de Pierre Boucher et des premiers concessionnaires

Texte : Pierre Turbis – Photo : Roxanne de Léséleuc

Le 11 août, la Corporation des fêtes de Boucherville, en collaboration avec la Ville de Boucherville, recevait la visite des descendants des enfants de Pierre Boucher et Jeanne Crevier pour célébrer la fondation de Boucherville à travers quelques événements festifs, incluant le dévoilement de legs au Parc de la Mairie.

« La Corporation des fêtes du 350e de Boucherville est heureuse de transmettre ce legs majeur à tous les Bouchervilloises et Bouchervillois. Le Parc de la Mairie devient ainsi un lieu privilégié pour rappeler la fondation de notre ville. De nombreux panneaux explicatifs et personnages permettront d’y faire rayonner le riche passé de notre ville. Nous sommes honorés que plusieurs descendants des enfants du couple fondateur et des concessionnaires se soient déplacés pour célébrer avec nous cet événement émouvant », a déclaré la présidente de la Corporation, Florence Junca Adenot.

Visiblement très fier de souligner ainsi l’histoire de sa ville, le maire Martel il a invité la population à fréquenter ce magnifique où elle pourra renouer avec les racines de Boucherville. « Cette place saura préserver la mémoire des pionniers de notre ville. Il permettra aux générations futures de connaître leur histoire. »

Le parc est le site de nombreux legs significatifs, à commencer par une magnifique statue du seigneur Pierre Boucher placée à l’entrée de l’hôtel de ville. Il s’agit d’une reproduction en bronze, grandeur nature, de celle située en façade du parlement de Québec. L’original a été créé en 1922 par le sculpteur Alfred Laliberté.

Également à l’entrée de l’hôtel de ville, on retrouve un mât commémoratif, inauguré selon un rituel traditionnel autochtone, symbolisant l’alliance entre les peuples autochtones et européens sur le territoire de Boucherville.

Enfin, les Bouchervillois pourront désormais parcourir le sentier éclairé bordé de bancs et de 38 arbres plantés en mémoire des 38 premiers concessionnaires à qui Pierre Boucher avait accordé un terrain à défricher et bâtir. Des panneaux d’interprétation au sujet des concessionnaires et trois personnages grandeur nature présentant notamment les Filles du Roy, un soldat du régiment de Carignan Salière et un concessionnaire feront revivre les origines de la ville.

La population était invitée à un pique-nique champêtre qui a permis de partager en toute convivialité.

Enfin, la journée s’est terminée par un Bal en Blanc en l’honneur de Pierre Boucher et ses descendants. Plus de 160 convives ont participé à ce banquet gastronomique.