Une magnifique célébration de l’œuvre du regretté Claude Léveillée

Texte : Pierre Turbis – Photo : Éva-Maude TC

Le 11 août dernier, c’est devant un public conquis que les artistes du Théâtre Omnivore ont présenté le spectacle Salut Claude!, en hommage au grand Claude Léveillée.

Avec beaucoup de talent et d’émotion, Olivier Turcotte, Andréanne Marchand-Girard et Émilie Allard, accompagnés par le pianiste Marc-André Perron, ont fait revivre les moments les plus importants de la carrière de monsieur Léveillée.

Que de belles chansons sur l’amour, la vie, la mort et le pays à travers les mots et la musique du poète… C’est tout un pan de l’histoire du Québec revisité avec brio par les jeunes artistes. À signaler particulièrement l’interprétation de la chanson Emmène-moi au bout du monde et celle de la si touchante Le Cheval de bois.

Le public aura parfois les yeux humides tant l’histoire racontée est émouvante. Il convient de souligner la qualité de la mise en scène ainsi que des arrangements musicaux et vocaux. Une magnifique soirée à s’offrir les jeudi, vendredi et samedi soirs à 20 h jusqu’au 26 août, à la Chapelle du Foyer Saint-Antoine, située dans le Vieux-Longueuil.

Informations : theatredu450.ca