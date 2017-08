Une foule record assiste au concert de l’OSDL et Ginette Reno à Boucherville

Texte et photo : Pierre Turbis

Dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville, la Ville, en collaboration avec la Corporation des fêtes 2017, a offert un concert symphonique unique et magistral le 10 août dernier au parc de la Rivière-aux-Pins à l’occasion du Rendez-vous de la Mairie.

La grande dame de la chanson, Ginette Reno, accompagnée de l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction de maestro Marc David, et de Marc Hervieux, en a mis plein la vue, les oreilles et le coeur à une foule record dépassant 20 000 personnes. Tout était en place pour une soirée des plus réussies. Ginette Reno, dotée d’une grande générosité, a livré un spectacle grandiose rempli de sincérité! Elle a présenté plusieurs des grands succès qui ont marqué sa carrière, dont le magnifique « Fais-moi la tendresse » en duo avec Marc Hervieux. Elle a aussi interprété une superbe pièce avec sa petite-fille Lili-Rose.

« 350 ans d’histoire, 350 ans de labeur, 350 ans de fierté! Cette année, le Rendez-vous de la Mairie rend hommage aux bâtisseurs de notre communauté, au legs des générations passées qui ont fait de notre municipalité un joyau culturel et historique. Ce Grand concert des fêtes du 350e vise à célébrer les liens qui nous unissent à nos ancêtres. En terminant, je tiens à remercier la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, partenaire majeur du Grand concert des fêtes du 350e, ainsi que Desjardins, partenaire prestige du Grand concert des fêtes du 350e. Je remercie également le Réseau de transport de Longueuil, transporteur officiel du Rendez-vous de la Mairie, le Groupe Maurice, Robert Transport et La Relève, grands partenaires des fêtes du 350e », a mentionné monsieur Martel, maire de Boucherville.

Prix Pierre-Boucher de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville

L’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville récompense le dévouement et l’engagement de personnes émérites qui, à titre individuel ou collectif, ont fait rayonner la municipalité ou ont contribué au mieux-être de la communauté au niveau local, régional, national ou international.

Dans le cadre du Rendez-vous de la Mairie 2017, le conseil municipal a tenu à souligner et à reconnaître publiquement la carrière remarquable de la célèbre Bouchervilloise Ginette Reno, auteure-compositeure-interprète qui possède sans contredit l’une des plus grandes voix du Québec et qui, de plus, est reconnue comme l’une des influences majeures des artistes québécois. Cette dernière a reçu la plus haute distinction de l’Ordre du mérite de Boucherville, soit le Prix Pierre-Boucher.

« Artiste adulée, aimée et respectée de vos pairs, vous arrivez à toucher des millions de personnes par vos chansons et par votre grandeur d’âme. Madame Reno, vous nous faites du bien! Il est difficile de résumer en quelques phrases votre grande carrière tout en vous rendant véritablement justice. Vous possédez de nombreux talents : chanteuse, animatrice, actrice, conteuse, humoriste, votre parcours est riche et inspirant! Dans tous les projets dans lesquels vous vous investissez, votre travail est teinté de rigueur, de minutie et de chaleur humaine », de conclure le maire Martel.