« Salut Claude », un spectacle en hommage à l’œuvre et la carrière du grand Claude Léveillée

Texte : Pierre Turbis – Photo : Théâtre du 450 et Théâtre Omnivore

À partir de la mi-août, les artistes du Théâtre Omnivore proposent au public de découvrir la vie et les chansons du regretté Claude Léveillée. Grâce à une scénographie originale et à des arrangements tout aussi originaux, les jeunes rendent un hommage bien senti au talent exceptionnel de monsieur Léveillée.

Le 26 juillet dernier, Point Sud rencontrait les artistes à l’occasion d’une répétition du spectacle à quelques semaines de la première. Le premier élément qui saute aux yeux est l’admiration que portent ces jeunes à monsieur Léveillée. À travers différentes étapes de sa vie, on y redécouvre des chansons à la fois indémodables et plus que jamais d’actualité, ce qu’on peut appeler des classiques.

Depuis Les vieux pianos, Emmène-moi au bout du monde et Le cheval de bois jusqu’à L’étoile d’Amérique et Mon pays, tant d’inoubliables mélodies, tant de petites histoires passées à l’histoire.

« Nous sommes tellement heureux de faire connaître de si belles chansons aux générations plus jeunes. Non seulement Claude Léveillée est-il un pionnier du théâtre musical québécois, mais il a donné vie à des personnages plus grands que nature », raconte l’auteure des textes du spectacle et interprète des chansons, Andréanne Marchand-Girard.

« Salut Claude !» sera présenté du jeudi au samedi à 20 h, du 11 au 24 août à la Chapelle St-Antoine (150, rue Grant – Vieux-Longueuil).

Mise en scène : Jacinthe Gilbert – Texte : Andréanne Marchand-Girard – Arrangements vocaux : Jason McNally – Ass. mise en scène : Maryse Gagnon – Dir. technique : Marie-Chantal Bonin

Interprètes : Olivier Turcotte, Andréanne Marchand-Girard, Émilie Allard, Marc-André Perron.

Informations : www.theatredu450.ca

(Photographie prise pendant la répétition)