Le SAM de Longueuil rassemble plus de 30 000 festivaliers

Texte : Pierre Turbis – Photo : SAM de Longueuil

La troisième édition du Sommet des arts et de la musique de Longueuil (SAM), a permis aux Longueuillois et à leurs invités de se rassembler autour d’une impressionnante programmation culturelle gratuite. Cette édition complètement renouvelée a connu un éclatant succès alors que plus de 30 000 festivaliers étaient présents au rendez-vous.

« Comme je le disais lors de la première présentation du SAM, Longueuil est un véritable pôle culturel, une plaque tournante de la culture sur la Rive-Sud, et le succès connu cette année vient le confirmer. Le SAM est un projet qui nous rassemble et qui enrichit notre ville », a lancé la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

« La Ville a consacré de nombreux efforts en proposant une trentaine d’activités culturelles en six jours, présentées aux quatre coins de notre territoire. Les citoyens ont eu accès à l’art numérique, à l’art urbain ainsi qu’à des grands concerts et des expositions uniques. C’est ça l’art à Longueuil », a résumé la conseillère France Dubé, responsable des dossiers culturels.

Du 11 au 16 juillet, la culture était à l’honneur et le sera encore tout au cours de la belle saison. Il s’agit d’ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur pour se laisser toucher par le talent de nos artistes.