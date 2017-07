Soirée spectaculaire en compagnie de l’OSDL – sous la direction de Marc David-, Gregory Charles, Johanne Blouin et Élizabeth Blouin-Brathwaite

Texte : Pierre Turbis – Photo : SAM de Longueuil (Denis Germain)

Le 12 juillet, le Parc Michel-Chartrand a vibré au rythme des magnifiques chansons du grand Stéphane Venne à l’occasion d’un concert sous les étoiles offert pat l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction de Marc David, et ses invités Gregory Charles, Johnanne Blouin et Élizabeth Blouin Brathwaite.

Plusieurs milliers de spectateurs ont envahi le site avec bonheur et ont fait un voyage musical nostalgique au cœur des années 1970. « Par son œuvre, Stéphane Venne éveille en nous le goût du bonheur », a résumé la mairesse St-Hilaire. Et du bonheur, il y en aura eu en abondance, depuis Le temps est bon et Il était une fois des gens heureux jusqu’à Les enfants de l’avenir et Tu trouveras la paix dans ton cœur.

L’énergie circulait à merveille entre les artistes, à un tel point que même la pluie a renoncé à gâcher la fête, malgré une fine bruine qui est apparue à la toute fin du concert. À la sortie, les sourires étaient de mise et tout le monde fredonnait ces airs éternels de notre jeunesse.

Lorsque les chanteurs ont lancé On vous aime à l’unisson, la pluie tombait vraiment, mais le bonheur était maintenant bien des nôtres. Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure, rappelons que le SAM se poursuit encore quelques jours à Longueuil et l’OSDL sera à nouveau en concert plein air le 10 août à Boucherville, qui célèbre son 350e anniversaire.