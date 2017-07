La Robe-Cathédrale présentée dans le cadre du Sommet des Arts et de la Musique (SAM) de Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 6 juillet, on procédait à l’inauguration d’une œuvre inspirante, la Robe Cathédrale, de l’artiste plasticienne Carole Simard-Laflamme, qui sera exposée à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue jusqu’au 4 septembre prochain.

Plus de 400 personnes ont contribué à cette création en offrant un bout de vêtement qui sera ajouté à tous les autres. « C’est une œuvre magistrale qui raconte des centaines d’histoires et qui s’élève dans un lieu plus grand que nature. Il faut absolument venir sur place pour constater l’ampleur et toute la charge émotive qui émane de ces bouts de tissus magnifiques », de commenter la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Déjà exposée à l’église Saint-Eustache de Paris lors du Festival international de la diversité culturelle de l’UNESCO, la Robe Cathédrale est de passage à Longueuil pour une durée limitée. Ce projet est présenté dans le cadre du SAM de Longueuil, parallèlement avec la présentation au Musée de la civilisation de Québec de l’œuvre de la même auteure, la Robe des nations, qui pourra y être admirée jusqu’en février 2018.