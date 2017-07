Silvy Niquet est la nouvelle présidente de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Texte et photo : Pierre Turbis

Active au sein du Conseil d’administration de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher depuis 2011, Silvy Niquet en a été élue présidente le 18 mai dernier, en remplacement de monsieur Michel Labbé.

Impliquée auprès de différents organismes, madame Niquet rencontrait récemment Point Sud pour discuter de son engagement communautaire. « J’ai toujours été convaincue de l’importance pour une entreprise de redonner à la communauté. La lutte contre la pauvreté et l’accès aux meilleurs soins de santé qui soient sont deux causes majeures qui me tiennent particulièrement à cœur », expliquera-t-elle avec enthousiasme.

Jusqu’en novembre dernier, madame Niquet dirigeait la concession Automobile Niquet, où elle employait 120 personnes. Elle a reçu plusieurs récompenses, parmi lesquelles le Prix Ambassadeur 2016 remis par la Corporation des Associations de Détaillants Automobiles (CADA), décerné à une femme pour la première fois au Québec et pour la deuxième fois au Canada.

Pour la directrice générale de la Fondation, madame Lyne Rowley, c’est un plaisir de travailler avec madame Niquet. « Nous l’apprécions déjà pour son expertise et son leadership, nous sommes très choyés qu’elle ait accepté la présidence de la Fondation. Elle est une rassembleuse sans pareille qui contamine l’équipe de sa passion pour la cause. »

La nouvelle présidente se qualifie de joueuse d’équipe. « Nos réussites ne reviennent pas à une seule personne. Lyne et les gens de la permanence font un travail exceptionnel. Je suis heureuse de pouvoir compter sur eux. Pour l’instant, j’ai beaucoup à découvrir, mais j’apprends assez vite… En travaillant avec Lyne, je sais que je suis avec la meilleure. »

« J’ai tellement confiance aux membres de notre CA. Je sais qu’ensemble, nous saurons atteindre nos objectifs, d’autant plus qu’une belle relève est prête à nous appuyer. »