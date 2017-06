Malgré la pluie, la Fête nationale connaît un grand succès dans le Vieux Longueuil

Texte : Corporation Le Vieux Longueuil en Fête – Photo : Denis Germain

Même si la pluie semblait destinée à gâcher la fête, malgré quelques averses, le grand spectacle du 23 juin en soirée a été particulièrement magique. Un public nombreux a apprécié la performance des artistes Charles Kardos, gagnant de La Voix junior 2016, et le duo LeBoeuf-Deschamps, deux pionniers du rock ‘n’ roll québécois, qui ont offert leurs plus grandes chansons ans une ambiance des plus endiablée, en passant par les grands succès du groupe Offenbach.

Au début du spectacle, les drapeaux se confondaient avec les parapluies de toutes les couleurs, et vers 20h30, il n’y avait qu’une marée de drapeaux bleus au-dessus de visages heureux et épanouis. La rue St-Charles était bien remplie, tel qu’en témoignent de nombreuses photos publiées sur tous les réseaux sociaux.

Longueuil fête actuellement son 360e anniversaire et les dignitaires ont souligné cet événement avec un discours bien senti sous la forme d’une grande lettre à Charles Le Moyne.

Le lendemain, le soleil était au rendez-vous et les festivaliers ont participé en très grand nombre aux différentes activités. Après une messe traditionnelle particulièrement émouvante à la Cocathédrale, les gens ont profité des spectacles au Parc St.Mark et à la Bastringue avec une programmation riche et diversifiée. Depuis le pique-nique festif Saint-Hubert, les jeux gonflables, les démonstrations sportives de l’espace Jean-Béliveau, le rouli-roulant de rue, les ateliers artistiques Dose-Culture et le yoga sous les arbres, ont permis d’animer une célébration festive et familiale de la fête Nationale.

À noter également que les nombreux festivaliers ont visité l’exposition de photos à la Maison de la culture, Adoland, présentée par Caroline Hayeur, mettant en lumière des chambres d’adolescent.

Bref, le Vieux Longueuil vibrait au rythme d’une fête qui s’est poursuivie en soirée au Parc de la Cité, où le grand Paul Piché et ses amis ont continué à célébrer le Québec en chansons et en musique.