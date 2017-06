Pour la jeune députée Catherine Fournier, la priorité demeure de redonner confiance dans l’action politique

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 23 juin, la veille de la fête Nationale, la jeune députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, rencontrait Point Sud pour faire le bilan de ses six premiers mois à l’Assemblée Nationale.

« J’ai été élue le 5 décembre 2016, devenant la plus jeune femme à faire son entrée à l’Assemblée Nationale, à l’âge de 24 ans. Je me suis alors donnée pour objectif de convaincre les gens du comté que la politique et la démocratie sont pertinentes et essentielles encore aujourd’hui, en 2017. Lorsque je dis que je suis là pour les gens, c’est la réalité et depuis six mois, je travaille à améliorer la vie de mon monde », lance-t-elle avec enthousiasme.

La jeune femme tient à demeurer en contact constant avec ses électeurs. « Que se soit par des capsules sur Internet, un blogue régulier ou une présence régulière chez les organismes du milieu, je tiens à ce que tout le monde sache que je suis là pour elles et eux. Les gens des organismes font énormément de bien et ils méritent mon appui. Ils sont une richesse inestimable dans Marie-Victorin et partout au Québec », ajoute-t-elle.

Catherine Fournier parle avec passion du futur complexe culturel de Longueuil, un projet qui, nous explique-t-elle, avance à un bon rythme. « Il faut s’occuper de tout le monde, à commencer par la jeunes. C’est pourquoi j’encourage fortement le Salon du livre jeunesse de Longueuil, auquel j’ai offert de nombreux livres qui sont remis aux écoles. J’ai aussi offert des bourses pour récompenser la persévérance scolaire et l’implication dans la communauté. »

Catherine est aussi membre du Trio Solidarité en Action du parti Québécois, en compagnie des députés Harold Lebel et Dave Turcotte. Très attachée à la population, elle entend bien rejoindre les jeunes et les convaincre de l’importance de l’action politique. Elle est consciente que la popularité des politiciens et de l’idéal souverainiste ne sont présentement pas à leur plus haut, mais elle est remplie de bonne volonté et d’énergie. Son objectif et d’être assez inspirante pour que les gens aient le goût de la suivre. Il s’agit certainement d’un mandat de taille.