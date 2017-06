Les Relais pour la vie de Brossard et de Longueuil permettent d’amasser plus de 338 000$ pour la recherche sur le cancer

Texte et photo : Pierre Turbis

Dans une célébration sans pareille de la vie et de la solidarité, plus de 830 personnes au total ont participé au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, qui s’est tenu à Brossard le 27 mai puis à Longueuil le 10 juin.

Le relais pour la vie est une nuit pour célébrer les survivants du cancer, pour rendre hommage aux êtres chers touchés par la maladie ou décédé du cancer, et pour lutter ensemble contre ce fléau dont personne n’est vraiment à l’abri.

Point Sud était présent au Parc Michel Chartrand de Longueuil à l’occasion du départ de la marche. Par une soirée ensoleillée, une foule nombreuse était présente, incluant de nombreux élus et personnalités publiques, qui ont fait front commun pour contribuer à la lutte contre le cancer.

Nous y avons notamment rencontré la candidate aux .élections municipale à la mairie de Longueuil de l’automne prochain Sylvie Parent. « Nous sommes ici pour marcher pour une bonne cause, manifester notre appui envers les gens malades et leurs poches et pour nourrir l’espoir de venir un jour à bout du cancer. Plus personnellement, je marche pour deux personnes de mon entourage à qui je veux dire qu’elles ne sont pas seules face à la maladie », nous a-t-elle confié.

Le porte-parole de l’événement, Dominic Arpin, lui-même vainqueur du cancer, était présent pour partager son amour de la vie avec les marcheurs. « Il n’y a rien pour apprécier la santé comme d’avoir eu tellement peur de la perdre », a-t-il raconté à Point Sud.

C’est avec énormément d’émotions que le Relais a débuté par la marche des survivants, une centaine de gens qui sont passés à travers et qui peuvent témoigner de leur victoire sur la maladie. Il y avait bien peu d’yeux secs dans ce cortège de vainqueurs du cancer…

Au petit matin, après une si belle nuit, la fierté était à l’honneur… tout le monde se promettant bien d’être de retour l’an prochain…