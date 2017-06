Le Festival Classica connaît un éclatant succès

Texte et photo : Pierre Turbis

Au terme d’une grande fête de la musique qui se sera poursuivie pendant 10 jours dans 10 villes, le Festival Classica s’est terminé le 10 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu où 14 500 personnes ont assisté à la présentation de la reprise de l’intégrale de l’album de Pink Floyd Dark Side of the Moon en version rock Symphonique.

Globalement peu gâtés par la température, les festivaliers ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et ont quand même beaucoup fréquentés les sites où une cinquantaine de concerts ont été offerts. « Malgré le mauvais temps, la 7e édition de Classica a connu un succès tout simplement phénoménal avec une explosion de ventes de la billetterie, ce qui s’est traduit par un achalandage de plus de 50 000 personnes. Le Festival a également franchi une nouvelle étape en déployant ses concerts-satellites dans de nouvelles villes. La qualité et l’ampleur des concerts constituent une réalisation exceptionnelle dont nous sommes très fiers », a lancé le directeur général et artistique de Classica, Marc Boucher.

Depuis Diane Dufresne accompagnée par une formation symphonique jusqu’au pianiste Charles Richard Hamelin et le violoncelliste Stéphane Tétreault jusqu’au concert rock mettant en vedette les chansons des Beatles, sans oublier Marie-Josée Lord et Natalie Choquette,, la belle musique aura occupé les différentes scènes du Festival pour le plus grand bonheur d’un public conquis.

En résumé, les sourires étaient nombreux et les cœurs étaient à la joie grâce à la magie de la musique. La barre était extrêmement haute cette année et l’édition de 2018 s’annonce encore plus spectaculaire. Pour le moment, on ne peut que féliciter les organisateurs et les artistes qui nous ont offerts un événement mémorable, dorénavant devenu le coup d’envoi de la belle saison. Merci et à l’an prochain.