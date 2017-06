Centraide du Grand Montréal versera 3,1 M$ pour lutter contre la pauvreté dans l’agglomération de Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Centraide du Grand Montréal versera 3,1 M$ au cours de la prochaine année à une trentaine d’organismes de l’agglomération de Longueuil pour contrer les effets de la pauvreté. Soulignons que 18 % des personnes vivant à Longueuil vivent avec de faibles revenus (moins de 19 000$), un taux qui grimpe à 21 % dans le Vieux-Longueuil.

L’Investissement de 3,1 M$ annoncé pour 2017-2018 sera consacré à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en intervenant dans les champs d’action suivants : soutien de la réussite des jeunes, maintien de l’essentiel, lutte contre l’isolement social et construction de milieux de vie rassembleurs.

« Longueuil fait face à diverses réalités et enjeux de pauvreté. Nous travaillons de concert avec les réseaux de santé et les organismes communautaires pour améliorer la qualité de vie des gens », explique Lili-Anna Peresa, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

70% des travailleurs pauvres sur la Rive-Sud sont concentrés dans le Vieux-Longueuil. Pour venir en aide à ces gens qui vivent dans un état de pauvreté même s’ils occupent un emploi, l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud recevra 189 000 $ cette année de la part de Centraide du Grand Montréal. « La part trop élevée du revenu consacrée au logement a un impact démesuré sur un budget familial déjà serré. Les familles ressentent une pression pour boucler leur fin de mois et doivent bien souvent s’endetter pour des dépenses courantes », a précisé Marie-Edith Trudel. Coordonnatrice à l’ACEF de la Rive-Sud.

Centraide du Grand Montréal est fier de contribuer à l’élan de solidarité qui anime les organismes sociaux et guide leurs actions à Longueuil. Il n’est pas question de baisser les bras face à la pauvreté.