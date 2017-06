L’Association Québec-France – Montérégie célèbre son 40e anniversaire

Texte : Pierre Turbis – Photo : Association Québec-France-Montérégie

À cette occasion, un banquet a été offert à l’Hôtel Sandman de Longueuil, sous la présidence d’honneur de Madame Diane Lamarre, députée de Taillon, à l’Assemblée Nationale. Une brochette de présidentes et présidents d’autres associations Québec-France du Québec, ainsi que de membres et amis ont pu entendre la conférencière invitée, Madame Louise Beaudoin, Grand-officier de la Légion d’honneur (France) et ex-ministre des Relations internationales et de la francophonie (MRIF) au gouvernement du Québec.

À sa fondation en 1977, l’association s’appelait l’Association Québec-France – Rive-Sud – Richelieu. L’association montérégienne, qui était à l’époque une antenne régionale de l’Association Québec-France, est devenue autonome en 2015.

Outre la présidente actuelle de l’AQF Montérégie, Madame Suzanne Lachance, 8 anciens présidents ou présidentes étaient également présents pour souligner ce 40e anniversaire. L’occasion était notamment propice au renouvellement du Pacte d’amitié existant entre l’association locale et l’association française Midi-Toulousain – Québec, représentée par sa présidente, Madame Florine Nicola.

Madame Lachance a rappelé la pertinence de la mission de l’association, qui demeure le partage d’un amour commun pour la langue française et de son histoire. « Nous éprouvons tous une grande fierté à vivre en français encore aujourd.hui, en 2017. Nous tenons à célébrer cette langue qui nous unit », a-t-elle confié à Point Sud.

En consultant le site de l’Association Québec-France-Montérégie, on peut découvrir le calendrier des événements organisés par l’association – (www.quebecfrance-monteregie.org)