Marche au profit de Crohn et Colite à Saint-Bruno

Texte : Pierre Turbis – Photo : Gutsy en marche 2017

Plus de 250 personnes sont venues marcher ou faire du Yoga en plein air afin d’appuyer la lutte contre la maladie de Crohn et la colite le 4 juin à Saint-Bruno. Plus de 31 5000$ ont ainsi été amassés, qui seront consacrés à la recherche et aux services offerts aux personnes atteintes de ces maladies.

Profitant d’une rare journée ensoleillée depuis quelques semaines, les participants à cet événement ont manifesté leur soutien envers les gens aux prises avec la maladie.

Membre du comité organisateur, Chantal Hevey a reçu un diagnostic de la maladie alors qu’elle n’avait que 16 ans. « J’avais toujours été très active et je constatais que je manquais d’énergie pour suivre mes amis. À l’époque, l’association Crohn et Colite Canada était peu présente au Québec. Mais avec de l’aide et les traitements appropriés, je m’en suis sortie et je peux aujourd’hui redonner au suivant », explique-t-elle.

En cette journée du 4 juin, 65 marches comme celle de Saint-Bruno se sont tenues d’un bout à l’autre du pays, amassant plus de 3,5 M$ pour combattre la maladie.

Présente à Saint-Bruno, la députée Diane Lamarre a souligné l’importance d’une mobilisation citoyenne contre la maladie. « Nous avons besoin de plus de recherche et de traitements dans un élan de solidarité. Merci à tout le monde réunis ici aujourd’hui. »

Marie-Claude Guérin, présidente du comité organisateur et Marie-Claude Héroux, présidente de Sports Experts Saint-Bruno, toutes deux mamans de jeunes filles atteintes de la maladie, étaient impressionnées par le nombre de participants et de bénévoles qui

ont donné de leur temps à l’occasion de cette belle activité. « Merci à tous et merci à nos partenaires dont l’appui est essentiel », ont-elles lancé en chœur. « Notre souhait, c’est que nos enfants puissent avoir une vie normale et que la recherche permette de trouver enfin un remède. »