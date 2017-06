Texte : Pierre Turbis – Photo : Festival Classica

Au moment d’aller sous presse, le Festival Classica bat son plein à Saint-Lambert et ailleurs en Montérégie et à Montréal. Pour une septième année, la population locale et les visiteurs sont conviés à 10 jours de musique avec les plus grands artistes, dans 10 villes différentes, pour une grande fête qui se tient du 26 mai au 4 juin.

Parmi les rencontres musicales magiques vécues depuis le 26 mai, nous avons notamment eu droit au concert de la grande Diane Dufresne, accompagnée d’une formation de musiciennes de l’Orchestre symphonique de Longueuil dans le décor majestueux de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue. Le concert et la supplémentaire furent deux soirées de pur bonheur, acclamées par un public comblé.

Cet événement grandiose marquait le coup d’envoi d’un festival à l’égard duquel mélomanes et néophytes ont développé un fort sentiment d’appartenance. En fait, pour bon nombre, le retour de l’été et celui de Classica sont synonymes, comme si la musique avait ce pouvoir de nous ramener le soleil.

De plus, encore cette année, le Festival Classica poursuit son œuvre pédagogique en rapprochant le public de la musique classique dans le cadre d’événements exceptionnels. Il faut s’offrir quelques heures dans le vieux Saint-Lambert pour savourer l’ambiance et se retrouver sur les terrasses, dans les salles et dans les parcs où jeunes et moins jeunes artistes nous entraînent au rythme des musiques classiques d’hier et d’aujourd’hui.

Une simple évocation du thème, De Bach aux Beatles, est une promesse de moments merveilleux. Pour obtenir plus d’informations sur le calendrier des concerts ou pour l’achat de billets, consultez le site festivalclassica.com

Au plaisir de vous y retrouver…