Classica, votre rendez-vous annuel avec la plus belle musique

Texte : Pierre Turbis – Photo : Festival Classica

Pour une septième année, l’équipe du Festival Classica vous convie à 10 jours de musique avec les plus grands artistes, dans 10 villes de la Montérégie, pour une grande fête qui se tiendra du 26 mai au 4 juin.

Rencontré par Point Sud dans un café de Saint-Lambert à quelques jours du coup d’envoi de l’édition 2017, le directeur artistique de l’événement, Marc Boucher, est fin prêt à recevoir tous les mélomanes qui rempliront les salles et les parcs où se produiront les artistes.

« Il y a plusieurs années, nous étions quelques visionnaires à rêver d’un grand rassemblement d’amants de la belle musique, convaincus que notre rêve pourrait un jour devenir réalité. Cette année, nous serons présents dans une dizaine de villes avec des concerts en salle et en plein air. Il s’agira de notre plus grosse édition. »

« Si je vous disais que nous débuterons les 27 et 28 mai à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil en recevant la grande Diane Dufresne, accompagnée d’une formation de musiciennes de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Avouez que c’est plutôt tentant… », ajoute Marc Boucher.

Le Festival Classica poursuit son œuvre pédagogique en rapprochant le public de la musique classique pendant 10 jours. Il faut s’offrir quelques heures dans le vieux Saint-Lambert pour savourer l’ambiance et se retrouver sur les terrasses, dans les salles et dans les parcs où jeunes et moins jeunes artistes vous entraîneront au rythme des musiques classiques d’hier et d’aujourd’hui.

Une simple évocation du thème de cette année, De Bach aux Beatles, est une promesse de moments merveilleux. Pour obtenir plus d’informations sur le calendrier des concerts ou pour l’achat de billets, consultez le site festivalclassica.com