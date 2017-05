Rose G. Lévesque, 30 ans de création et de partage

Texte et photo : Pierre Turbis

Passionnée par la création artistique, Rose G. Lévesque ouvre sa maison au public, à qui elle présente ses œuvres, en commentant sa démarche. « Il y a 30 ans,mes enfants m’ont offert un nécessaire de peinture. À ce moment, personne, surtout pas moi, ne pouvait prévoir qu’ils venaient de m’ouvrir toute grande la porte sur une des plus grandes passions de ma vie. », raconte-t-elle avec un grand sourire.



« J’ai suivi des cours et j’ai vécu un énorme coup de foudre. Après quelques semaines, j’ai décidé de poursuivre seule. J’ai remporté plusieurs prix et récompenses puis, j’ai donné des cours pendant 13 ans. Mais ce que je faisais était davantage du mentorat que de l’enseignement. Je souhaitais simplement contaminer mes étudiants de mon amour pour la peinture. »

Madame Lévesque a fait plusieurs œuvres sur les murs et les portes de sa maison (voir la photo), dont elle a fait un véritable musée. « À ce jour, j’ai réalisé plus de 715 toiles et au fil du tems, je suis passé du figuratif à l’abstrait. J’ai réalisé plus de 35 fresques dans la maison, que j’adore montrer aux gens qui visitent la maison depuis 21 ans. ».

Tout autant que les couleurs, madame Lévesque aime agencer les mots comme auteur et poète. « J’ai eu la chance de recevoir plusieurs récompenses en Europe comme ici. Mais pourmoi,la création n’a de sens que si elle est partagée. C’est un moyen incroyable pour aller au fond de soi ainsi qu’une thérapie formidable et très efficace. »

En 2000, elle fondait « Les amis de la poésie de Longueuil » et depuis 7 ans, elle a créé un réseau de bibliothèques libre-service à des endroits différents de la ville, parmi lesquels le local des scouts, le local de l’Association de la sclérose en plaques de la Rive-Sud, le Centre Bernard Lucas, etc.

« La création artistique me rend heureuse et le partage avec les autres me nourrit. Cet un ajout très précieux dans ma vie » Pour rencontrer Rose Lévesque et visiter La Maison de l’artiste, située au 1432, de la rue De Gaulle à Saint-Hubert, il s’agit de prendre rendez-vous. Elle vous accueillera avec le plus grand des bonheurs.