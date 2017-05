Penser et agir famille : Longueuil dévoile sa nouvelle Politique familiale

Le 16 mai, la Ville de Longueuil a procédé au lancement d’une réédition de sa Politique familiale, à la bibliothèque Georges-Dor, en compagnie du conseiller municipal et responsable du dossier, Éric Beaulieu, des élus, des membres du comité consultatif famille et de représentants de milieux communautaire et institutionnel. L’activité s’est terminée par une lecture de contes aux enfants venus sur place pour l’occasion.

« C’est devenu un réflexe : le « penser et agir famille » guide notre Ville dans ses décisions et ses actions. D’ailleurs, plusieurs autres politiques et plans d’action de Longueuil sont étroitement liés au bien-être des familles. Pensons à la Politique en saines habitudes de vie et au Plan d’intervention des personnes handicapées, notamment. Cette nouvelle politique est le fruit d’une démarche de concertation avec le milieu, de collaboration avec tous les membres du comité et les élus, et représente aujourd’hui l’aboutissement concret d’idées et de volontés pour l’avenir de toutes les familles d’ici », a proclamé avec enthousiasme Éric Beaulieu, conseiller municipal.

« La première Politique familiale de la Ville datait de 2006. Les efforts du comité ont donc permis de recentrer la nouvelle version de ce document vers les préoccupations quotidiennes des familles en reconnaissant les différents modèles familiaux ainsi que la diversité de leurs besoins actuels et futurs. Cette politique devient donc un outil de travail précieux pour notre administration qui saura le conserver vivant. Merci à tous les membres du comité pour leur temps, leur implication et leurs efforts à faire de Longueuil une ville encore meilleure pour tous », a indiqué la mairesse, Caroline St-Hilaire.

La nouvelle Politique familiale se démarque par des actions innovantes telles que l’intégration de plusieurs espaces aménagés dans les édifices municipaux, le nombre d’activités libres et gratuites offertes, la création de circuits à vélo et l’offre de lieux adaptés aux familles. Elle atteint sans contredit son public cible avec un format attrayant et original, des photos locales, des couleurs vives, une typographie accrocheuse et une échelle de grandeur qui fait office de plan d’action !

Elle comprend des axes d’intervention comme le milieu de vie, la participation sociale et la diversité de l’offre de services en matière de loisirs, culture et vie communautaire. Également, elle s’articule autour des six domaines de compétences suivants : communications, habitation et aménagement urbain, transport, développement communautaire, culture, loisir, sport et saines habitudes de vie ainsi que sécurité publique.

Avec le temps, la réalité et les enjeux des familles changent. Leurs priorités et leurs façons de faire se redéfinissent. Les familles d’aujourd’hui expriment de nombreuses attentes envers leur municipalité, car elles doivent composer avec diverses conciliations reliées, entre autres, aux exigences du travail, des études, de la vie sociale et des nombreux défis liés au vieillissement des aînés. Ces principes sont reflétés dans la Politique familiale de Longueuil qui peut être consultée en ligne à longueuil.quebec.