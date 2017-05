Texte et photo : Pierre Turbis

Le 17 mai, près de 200 personnes se sont réunies par un temps ensoleillé mais très venteux pour participer à l’inauguration de la fontaine du 350e anniversaire de Boucherville, installée dans le bassin du parc Vincent-d’Indy. Cette fontaine marque un lien entre l’ancien et le nouveau Boucherville, Pierre Boucher ayant utilisé la voie maritime pour venir fonder sa seigneurie au cœur de la ville actuelle.

Les jets de cette magnifique fontaine peuvent atteindre une hauteur de 12 mètres et prennent une dimension toute spéciale à partir du coucher du soleil, alors que des jeux de lumière viennent en amplifier l’effet festif.

« L’eau a toujours fait partie de l’identité de notre ville, et la présence de cette fontaine au parc Vincent-d’Indy rend ce lieu de rencontre encore plus convivial. Il s’agit également d’un rappel du 17e siècle, époque de Louis XIV, qui privilégiait l’installation de fontaines, symboles de fêtes et de rassemblements. Cette fontaine se veut un des legs majeurs de la Corporation à la Ville, dans le cadre des festivités de 2017 », a précisé madame Florence Junca Adenot, présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

Ce legs est complété par deux panneaux d’interprétation dans le parc Vincent-D’Indy. Installé sur la grande terrasse du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, le premier donne des renseignements sur la fontaine et en explique la symbolique. Beaucoup plus imposant, le deuxième reproduit une œuvre de l’artiste bouchervilloise Myrtha Pelletier, commandée pour illustrer le passage du passé vers l’avenir. Ce panneau est installé près de l’entrée principale du Centre multifonctionnel.

D’autres activités seront présentées tout au cours de l’année dans le cadre des fêtes du 350e. Pour en connaître les détails, on consulte le site 350.boucherville.ca.