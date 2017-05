Une étudiante du Cégep Édouard-Montpetit se distingue au Concours sur la sécurité de l’information

Texte et photo : Cégep Édouard-Montpetit

Élaine Pineault, étudiante en Techniques d’intégration multimédia au Cégep Édouard-Montpetit, se retrouve parmi les gagnants de la 1re édition du Concours sur la sécurité de l’information. La jeune femme remporté le Prix du public dans la catégorie « Affiche ». Ce concours était organisé par l’Association des informaticiens des collèges du Québec (AICQ), en collaboration avec le Comité de sécurité de l’information de la Fédération des cégeps.

L’initiative visait à sensibiliser la communauté collégiale à l’importance de la protection de son identité numérique. « Le vol d’identité ou le piratage informatique sont choses désormais courantes dans notre société, et peuvent entraîner de graves conséquences dans la vie des gens, affirme Mme Christine Dufour, directrice des systèmes et technologies de l’information au Cégep. À travers ce concours, nous voulions amener les jeunes à réfléchir sur ce phénomène et à adopter de saines habitudes en matière de sécurité de l’information. »

Un concours ludique et éducatif

Du 17 février au 31 mars 2017, les étudiants des 48 cégeps du Québec étaient invités à illustrer, par le biais d’une affiche ou d’une capsule vidéo, un comportement à risques pour la sécurité de l’information. Donner son mot de passe à un ami, cliquer sur un courriel frauduleux ou encore laisser sa session d’ordinateur ouverte, sont parmi les thèmes qui ont été abordés par les participants à travers leur œuvre.

Parmi toutes les affiches soumises, celle d’Élaine Pineault du cégep Édouard-Montpetit a reçu le plus de votes du public alors que celle de Zoé Boudou du Collège de Bois-de-Boulogne a été choisie par les membres du jury. Du côté des capsules vidéo, celle de Zoé Boudou du Collège de Bois-de-Boulogne a été le coup de coeur du public et celle de Martin Pouliot du cégep de Trois-Rivières, a reçu l’aval du jury. Les deux gagnants du choix du public recevront chacun une bourse de 300 $, alors que ceux élus par le jury repartiront avec une bourse de 700 $ chacun.

« Au cégep Édouard-Montpetit, ces réalisations seront présentées à l’occasion de la Semaine de la sécurité de l’information qui se tiendra en octobre 2017 », souligne Mme Christine Dufour.