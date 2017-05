Malgré le mauvais temps, plus de 250 personnes marchent pour la Source Bleue

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 7 mai, plus de 250 personnes se sont présentées à laMaison la Source Bleue pour prendre le départ d’une marche-bénéfice qui a permis de recueillir plus de 168 000$ pour permettre à ce centre de soins palliatifs d’accompagner les deniers jours de cancéreux en phase terminale.



Pour la directrice de la Fondation Source Bleue, Nicole Tremblay, il s’agissait d’un grand geste d’amour et de solidarité envers les malades et leurs proches. Malgré la pluie assez abondante, les marcheurs étaient pleins d’espoir et heureux de se joindre à une si belle cause.

La marraine de l’événement, madame Ginette Reno, était très heureuse de pouvoir faire sa part. « Les gens de la Source Bleue sont tellement humains et attentifs aux besoins des malades et leurs familles qu’il est tout naturel de les appuyer », a-t-elle confié à Point Sud.

« J’ai vécu un réveil spirituel à 34 ans et j’ai pu trouver un sens à la vie et la mort. Depuis ce temps, il’ m’apparaît tellement important de pouvoir contribuer à la qualité de vie des gens souffrants. Je vous assure que je suis heureuse de pouvoir donner un peu de bonheur autour de moi. »

Présent pour l’événement, le maire de Boucherville, Jean Martel, tenait à dire sa reconnaissance à la Source Bleue, chez qui son père a terminé ses jours en 2014. « J’y ai senti beaucoup d’affection pour mon père et ne leur dirai jamais assez merci. »

En terminant, Nicole Tremblay tenait à remercier tout le monde pour leur présence et leur participation.