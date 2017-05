Le projet de centre communautaire familial de Le Moyne en péril

Le Comité d’achat d’église a rencontré la population et les représentants des médias le 8 mai afin de les informer que par un manque d’engagement formel de la part des différents paliers de gouvernement, le projet d’acquisition et de transformation de l’église Saint-Maxime à Le Moyne en centre communautaire familial est en péril.



« Il est minuit moins une. Notre offre d’achat afin d’acquérir l’église vient à échéance le 31 mai prochain et si la ville de Longueuil, le ministre de la Famille Sébastien Proulx et le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Navdeep Singh Bains veulent soutenir ce projet crucial pour la population de Le Moyne, ils devront s’engager formellement dans les jours à venir. » a martelé Martin Boire, directeur général de la CDC de l’agglomération de Longueuil.

Une demande de financement a été déposée au programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 le 30 juin dernier, des discussions ont lieu avec le ministère de la Famille depuis près d’un an afin de développer un CPE de 80 places et des discussions ont lieu depuis plusieurs mois avec la ville de Longueuil afin de développer un partenariat. « Malgré l’appui de la population, des organismes et des élus locaux, aucun des paliers gouvernementaux ne s’est encore engagé formellement à soutenir le projet. Les organismes communautaires s’investissent déjà grandement dans ce projet, mais le support des gouvernements est essentiel afin d’assurer sa pérennité. » a soutenu Martin Boire.

Rappelons que si ce projet voyait le jour, il permettrait de développer 55 nouvelles places en CPE sur le territoire de Le Moyne, il consoliderait l’action structurante de différents organismes communautaires et il mettrait à la disposition de la population une grande salle communautaire pouvant accueillir plus de 240 personnes.

À propos du Comité d’achat d’église

Le Comité d’achat d’église est constitué de la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL), du Comité Logement Rive-Sud, de Premiers Pas Champlain, du Comité d’action populaire Le Moyne, du CPE de Bloc en Bloc, du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et a pour objectif d’acquérir l’église Saint-Maxime afin de la convertir en centre communautaire familial.