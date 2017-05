La soirée-bénéfice du Foyer Saint-Antoine connaît un grand succès

Plus de 70 personnes ont assisté à l’événement, tenu le 5 mai. Elles ont pu admirer les œuvres des artistes peintres Michel Beaucage et Normand Morel tout en partageant un vin d’honneur et un excellent buffet préparé avec cœur par le personnel du Foyer St-Antoine.

En début de soirée, la directrice générale du Foyer, Johanne Pion, a présenté la triple mission de l’organisme : l’intégration et la réadaptation des personnes handicapées physiques et intellectuelles, la location annuelle de locaux à des OBNL et artistes, ainsi que la promotion d’événements culturels.

Ensuite, le public a pu apprécier la prestation de Mme Nathalie Cora, musicienne spécialiste en musique de l’Afrique de l’Ouest qui travaille en étroite collaboration avec le théâtre Motus. Pour l’occasion, cette dernière avait préparé deux magnifiques pièces qui ont rejoint l’auditoire. Le duo La Parlure, formé de la conteuse Danielle St-Louis et son comparse musicien Gilles St-Onge, a suivi avec un récit inspiré de faits vécus agrémenté de mensonges savamment sélectionnés…

Enfin, une prestation unique et profondément touchante a été offerte par le duo les Dieux Mortels, qui a touché le public.

Les sommes recueillies, qui représentent près de 2000$, permettront l’organisation d’une sortie spéciale pour les clients handicapés du Foyer, qu’ils pourront choisir selon leur goût.