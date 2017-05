Defi OSEntreprendre – école George-Étienne-Cartier lauréate régionale

Texte et photo : CSMV

C’est le 27 avril dernier qu’a eu lieu, au Mont Saint-Grégoire, le gala régional du 19e Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat. L’école primaire George-Étienne-Cartier, de Longueuil. a remporté les honneurs grâce à sa Brigade du bonheur et représentera la CSMV lors de la grande finale nationale du Défi, le 14 juin prochain, à Québec.

La Brigade du bonheur de l’école primaire George-Étienne-Cartier

En septembre dernier, des élèves de 6e année de l’école George-Étienne-Cartier à Longueuil ont fondé une entreprise du nom de La Brigade du bonheur. Depuis ce temps, ils doivent incarner et véhiculer les valeurs de cette merveilleuse entreprise qui se veut entièrement axée sur la promotion des comportements positifs et le renforcement des bons coups. Chaque semaine, ils produisent en moyenne une vingtaine de messages de félicitations et/ou d’encouragements, tous accompagnés d’une petite surprise (bracelet ou porteclés) réalisée à la main. Les destinataires de ces attentions sont les petits ou les grands ayant démontré des comportements positifs ou un beau geste dans l’école ou dans leur vie personnelle. La Brigade du bonheur est donc à l’affût 24H/24 !

Pourquoi l’école George-Étienne-Cartier fait-elle promotion du positif ? Il s’agit de la façon la plus efficace et innovatrice que ces élèves de 11-12 ans aient trouvée pour lutter contre l’intimidation. Il faut dire que cette approche positive est plutôt méconnue, mais pourtant, elle s’avère fort efficace et c’est pourquoi La Brigade du Bonheur a choisi de s’y aventurer. Aussi, en plus de leur production hebdomadaire de petites attentions, ces jeunes ont redoublé d’efforts dans les derniers mois pour mettre sur pieds un grand événement qu’ils ont choisi d’appeler CÂLINS GRATUITS.

Félicitations et bonne chance à cette école pour le gala national!