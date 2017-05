L’Orchestre symphonique de Longueuil et Ginette Reno s’unissent pour célébrer Pierre Boucher

Texte : Pierre Turbis – Photo : Corporation des fêtes 2017 de Boucherville

Dans le cadre de l’édition 2017 du Rendez-vous de la Mairie, qui aura lieu le 10 août à 20h au parc de la Rivière-aux-Pins à Boucherville, un grand concert symphonique sera présenté afin de célébrer les 350 ans de la fondation de la ville de Boucherville par Pierre Boucher.

À cette occasion, on retrouvera sur scène l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) ainsi que la grande artiste bouchervilloise, Ginette Reno à laquelle se joindra le célèbre Marc Hervieux. Au cours d’un lancement fort en couleur, le personnage de Louis-Hyppolite Lafontaine a manifesté sa joie de recevoir tout ce beau monde à Boucherville.

Au cours de la conférence de presse tenue le 25 avril, Madame Reno a confié à Point Sud le bonheur qu’elle ressent à chanter en compagnie de l’OSDL. « C’est toujours une réelle jouissance pour moi de chanter avec l’Orchestre et son chef Marc David ainsi que mon ami Marc Hervieux. Nous allons vivre une soirée magique remplie de succès et de surprises. Je suis très heureuse qu’on ait pensé à moi pour fêter Pierre Boucher. »

De son côté, Maestro Marc David s’est dit enchanté de retrouver madame Reno. « Il y a quelques années que nous avons partagé la scène et c’est pour nous un grand privilège et un énorme bonheur. »

C’est donc un rendez-vous le 10 août à 20h au parc de la Rivière-aux-Pins avec l’OSDL, Ginette Reno, Marc Hervieux et leurs invités surprises…