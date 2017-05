L’implication des parents bénévoles est une richesse pour les CPE

Texte : Pierre Turbis – Photo : Regroupement des CPE de la Montérégie

À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, qui se tenait du 23 au 29 avril, le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) a rendu hommage aux milliers de parents qui se dévouent pour le mieux-être des tout-petits au sein des CPE et bureaux coordonnateurs de la Montérégie.

« Nous parlons ici de plus de 1500 parents pour l’ensemble de la région et plus de 260 dans l’agglomération de Longueuil au sein des ca, sans compter tous les autres qui donnent un coup de main au fonctionnement de la garderie », explique la directrice générale du RCPEM, Claudette Pitre-Robin. « La participation des parents apporte des bénéfices pour tout le monde », ajoute-t-elle.

Selon madame Pitre-Robin, les parents ont ainsi le sentiment qu’ils participent pleinement à l’éducation de leurs enfants. « Ils peuvent également vaquer à leurs occupations en toute quiétude en sachant que leurs enfants sont entre bonnes mains. Ils peuvent enfin développer un sentiment d’appartenance à la garderie, qui devient un élément de la vie familiale. Pour ce qui est de l’équipe de la garderie, elle se sent reconnue et valorisée dans ses interventions auprès des enfants », précise madame Pitre-Robin.

De fait, la présence de parents, notamment au sein du conseil d’administration, démontre une volonté de s’impliquer et de former équipe tous ensemble au service des enfants. De plus, en améliorant les choses pour eux-mêmes et leurs enfants, ces parents travaillent pour les autres parents, qui pourront profiter des améliorations apportées au fil des années au fonctionnement de la garderie.

« C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous remercions chaleureusement chacun de ces parents. Ils contribuent positivement à l’enrichissement de leur CPE et du réseau des CPE en Montérégie », conclut madame Pitre-Robin.