Les élus d’un jour à Boucherville vivent une journée inoubliable

Texte et photo : Corporation des fêtes 2017 de Boucherville

La Corporation des fêtes de Boucherville, en collaboration avec la Ville de Boucherville, a mis sur pied, encore cette année, l’activité Élus d’un jour, à laquelle les enfants des écoles primaires de Boucherville étaient invités à participer. Dans le cadre des festivités de 2017, le concours portait cette année le nom de « Seigneur d’un jour », pour rendre hommage à Pierre Boucher.

Pour être éligibles, les jeunes de sixième année devaient écrire un texte portant sur le fondateur de Boucherville ainsi qu’une lettre mentionnant au jury pourquoi ils devraientt être nommés « élu d’un jour ». Après avoir délibéré, le jury a sélectionné neuf textes. Les gagnants de cette année sont : Marjorie Nadeau (École Louis-H-Lafontaine) – Félix-Antoine Perras (École Louis-H-Lafontaine) – Camille Deshaies (École Paul VI) – Bianca Aubry (Boucherville Elementary School) – Frédéric Bélanger (École De la Broquerie) – Louis-Philippe Jacques (École Les Jeunes Découvreurs) – Mathieu Adenot (École Les Trois Saisons) – Naomi Rioux (École Père Marquette) -Jérémy Vigneau (École Pierre-Boucher).

Tôt le matin en ce 28 avril, ils étaient attendus à l’hôtel de ville de Boucherville. Dès leur arrivée, les membres du comité organisateur, Madame Florence Junca Adenot, présidente des fêtes du 350e et M. Roger Maisonneuve, directeur général de la Ville, les ont accueillis et les ont entretenus sur le concours et les fêtes du 350e anniversaire. Par la suite, le groupe a eu droit à une visite guidée de l’hôtel de ville.

Les neuf jeunes élus ont eu une agréable surprise au bureau du maire Jean Martel, celui-ci étant accompagné du seigneur Pierre Boucher lui-même, paré de ses habits d’époque. Ils leur ont tous deux expliqué leur rôle de maire et de seigneur.

Les jeunes gagnants ont également formé un conseil municipal et se sont familiarisés avec le quotidien d’un élu municipal. C’est dans la salle du Conseil que fut nommée la « Seigneuresse d’un jour », Naomi Rioux de l’école Père Marquette. Cette dernière a mérité un livre « Boucherville au fil de temps, 1667-2017 », rédigé par la Société d’histoire des Îles-Percées et lancé dans le cadre du 350e anniversaire de la ville.

Par la suite, c’est en calèche que les jeunes élus se sont rendus dans le Vieux-Boucherville pour une visite commentée par Mme Suzanne Gibeau-Carignan. Après un dîner en compagnie de quelques conseillers municipaux, les jeunes ont eu le privilège de visiter la caserne de pompiers et même d’essayer quelques-uns de leurs équipements.

« La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville et moi-même sommes très fières d’avoir porté ce projet encore cette année afin de créer un lien avec le 300e anniversaire du décès de notre fondateur. Nous voulions, par cette activité, permettre aux jeunes de vivre une expérience en tant qu’élus d’un jour. Il est important d’initier tôt les enfants à la vie démocratique de leur ville », a mentionné la présidente des fêtes, Mme Adenot.

Monsieur Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville, était très heureux d’accueillir ces jeunes élus qui ont écrit de forts beaux textes en vue de promouvoir leur candidature pour cette activité. « C’est avec fierté que le conseil municipal a accueilli neuf élus d’un jour à l’occasion de la 5e édition de ce concours. D’année en année, nous accueillons des jeunes qui ont un intérêt marqué pour le monde municipal, le travail des élus municipaux et l’administration municipale. C’est un plaisir pour nous de leur faire découvrir notre quotidien à titre d’élus. Cet événement, propice aux échanges, permet d’être à l’écoute de leurs commentaires et suggestions et de répondre à leurs questions. »

Pour conclure l’activité, les élèves gagnants seront accueillis, accompagnés de leur famille, lors de la rencontre du conseil municipal du 12 juin 2017, pour signer le livre d’or de la Ville de Boucherville et celui de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.