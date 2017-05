Le Foyer Saint-Antoine vous invite à un événement-bénéfice

Depuis de nombreuses années, le Foyer Saint-Antoine est au cœur de la vie communautaire à Longueuil. Comme l’explique sa directrice, Johanne Pion, le Foyer s’est donné pour mission de promouvoir des projets communautaires et sociaux qui ont une dimension culturelle afin d’offrir des activités de réinsertion sociale et de répit à des personnes vivant avec des limitations physiques et sociales. « Nous travaillons à partir de leur potentiel plutôt que leurs limitations », explique-t-elle.

Les animateurs du Foyer Saint-Antoine permettent aux gens d’exprimer leur créativité et d’optimiser leur potentiel dans le plein respect de leur dignité. « Nous voulons qu’ils sentent que nous les apprécions pour ce qu’ils sont et qu’ils sont ici chez-eux », ajoute madame Pion.

À l’instar des autres ressources communautaires, le Foyer Saint-Antoine a besoin de sous pour réaliser sa mission. « Par votre appui, vous nous permettez de leur offrir une gâterie qui ensoleillera leur journée. Cela peut-être une sortie au cinéma ou au restaurant ou encore une visite au parc… En leur nom, merci beaucoup… »

Afin d’amasser des fonds, nous vous invitons à participer à un spectacle-bénéfice qui aura lieu vendredi le 5 mai à 18h30 au Foyer (150, rue Grant, près de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue).

Au programme de la soirée, des expositions des peintres Normand Morel et Michel Beaucage, une prestation des artistes du Théâtre Motus, Danielle St-Louis, conteuse, le groupe Les Dieux Mortels dans une performance musique & mots

Les billets, disponibles au coût de 29$, seront offerts à l’entrée du spectacle. Pour plus d’informations, on contacte le 450 679-6654.