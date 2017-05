La saison 2017-2018 du TDLV est placée sous le signe de l’émerveillement et de la surprise

Texte: TDLV – Photo: Robert Etcheverry

Le 24 avril, Le Théâtre de la Ville de Longueuil dévoilait la programmation de sa saison 2017-2018 devant près de 900 abonnés fidèles et enthousiastes. L’équipe de programmation composée de Danielle Bilodeau, directrice générale, Anne-Marie Provencher, directrice artistique et de Johanne Aubry ont présenté les quelque 70 spectacles de la prochaine saison. À l’image de l’effervescence et de l’immense talent des artistes, la saison 2017-2018 présentera des grands noms de la scène, des créateurs de la relève et des concepteurs innovateurs.

Des prestations de la chanteuse Elisapie, de Matt Herskowitz et John Roney, deux grands musiciens de jazz, et du duo Bïa et Mamselle Ruiz ont ponctué la soirée. Des entrevues avec Isabelle Brouillette, interprète dans Baby-sitter, et avec la dramaturge Annabel Soutar, en lien avec la pièce J’aime Hydro, ont donné un avant-goût de la qualité des spectacles qui composeront la programmation de cette prochaine saison.

Intégrale théâtre

Le théâtre et la création occupent, comme à l’habitude, une place de choix dans la programmation du Théâtre de la Ville. Multiples et diversifiées, les propositions de l’Intégrale théâtre invitent à demeurer attentifs au monde qui nous entooure : Baby-sitter brouille les cartes de notre rapport, souvent ambigu au féminisme; Muliats évoque une prise de parole salutaire d’artistes autochtones; des enjeux brûlants d’actualité sont habilement abordés dans Race; Des arbres se veut une incursion au cœur des questions existentielles qui parsèment la vie quotidienne; Pourquoi tu pleures…? touche à la transmission des valeurs entre générations; une enquête citoyenne est menée avec passion dans J’aime Hydro et l’on célèbre l’immense Michel Tremblay avec la présentation de Demain matin, Montréal m’attend.

Danse

La danse se montre exubérante et tonique. Solitudes duo propulse avec éclat des corps éperdument à la recherche de l’autre. Sur des musiques de Beethoven, 9 s’inspire de la surdité d’un interprète pour dessiner une danse empreinte d’émotion. Spectacle interdisciplinaire prestigieux, Corps Amour Anarchie/Léo Ferré rassemble des danseurs, des musiciens et des chanteurs dans un vibrant hommage au célèbre chanteur disparu.

Jeunes publics

Des propositions artistiques touchantes, enjouées et toujours enlevantes attendent, cette année encore, nos jeunes publics de tous âges en théâtre, danse et en musique.

La diversité artistique caractérise la programmation du Théâtre de la Ville, notamment les spectacles des séries Jazz et blues, Chanson, le P’tit bar de Jean-Louis, Contes et musiques du monde, Musique de concert ainsi qu’Humour et variétés. Le public pourra voir, autre autres :

Daniel Lavoie | Pierre Lapointe | Isabelle Boulay |Patrice Michaud | Fred Fortin | Matt Holubowski | Vincent Vallières | Betty Bonifassi | Guy Bélanger | Beyries | Emilie-Claire Barlow | Arion Orchestre Baroque | Kleztory | Petru Guelfucci | Katherine Levac | Louis T

Les Sorties 30 ans et moins

Le Théâtre de la Ville est très heureux d’annoncer que le programme Les Sorties 30 ans et moins, présentées par Groupe Banque TD, sera de retour pour les trois prochaines saisons ! Ce programme, qui a connu un très grand succès cette année, contribue à rendre les arts de la scène accessibles aux jeunes de la Rive-Sud tout en favorisant la découverte de propositions artistiques au tarif alléchant de 20 $. En vente dès le 5 juin.

Abonnement

La période d’abonnement se poursuit jusqu’à la mise en vente des billets à l’unité le 5 juin. Nos diverses formules d’abonnement offrent de nombreux privilèges et des rabais avantageux sur tous les spectacles.

Pour consulter toute la programmation et s’abonner en ligne : theatredelaville.qc.ca.

Billetterie : 450 670-1611