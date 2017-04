Saint-Bruno rend hommage à ses bénévoles

Le 11 avril dernier, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville remerciait publiquement ses bénévoles lors d’une soirée Reconnaissance qui leur était dédiée tout spécialement, et ce, pour une 37e année consécutive. Organisée dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, cette cérémonie a accueilli près de 300 bénévoles au Centre Marcel-Dulude.

Martin Murray, maire de Saint-Bruno, s’est adressé aux bénévoles présents pour souligner l’importance et mettre en évidence leur contribution essentielle et exceptionnelle au mieux-être et à l’épanouissement des membres de notre communauté.

Monsieur Jean-Louis Tétrault, président du comité de l’Ordre du Mérite, et Madame Marilou Alarie, conseillère municipale et maître de cérémonie, ont ensuite procédé à la remise des attributs de l’Ordre du Mérite.

Les récipiendaires de l’Ordre du Mérite 2017

Madame Lynn Ratté (certificat du mérite) pour son engagement bénévole continu et sa grande disponibilité au Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs, dans le service Premiers Pas et auprès des aînés.

Madame Hélène Gariépy-Houle (certificat du mérite) pour son implication bénévole, active et continue pendant 26 ans au sein de la Ligue de balle molle Les Montarvilloises, pour ses 25 ans de service au sein du Conseil d’administration de la Ligue comme directrice, secrétaire, présidente et trésorière, et pour son rôle de capitaine d’équipe depuis plusieurs années.

Monsieur Gaétan Gros-Louis (épinglette d’argent) pour ses nombreuses années d’implication bénévole, pour son engagement et sa disponibilité continus pendant 16 ans auprès de Minta Saint-Bruno, en particulier à titre de président et vice-président, et sa participation active à ses collectes de fonds, pour son travail au sein du comité pour la mise en place de la COOP d’habitation pour les familles à faibles revenus et sa participation à plusieurs projets pour aider ces familles, pour ses années de service au Conseil d’administration du Club de l’Âge d’or de Saint-Bruno et au poste de trésorier depuis plus de 7 ans.

Feu Monsieur Rex E.A. Edgell (épinglette d’argent à titre posthume) pour son engagement très actif durant plus de 25 ans comme membre de la troupe St-Bruno Players (maintenant Théâtre St-Bruno Players), pour sa disponibilité et sa talentueuse implication au sein de ce groupe, pour les centaines d’heures consacrées à la conception et à la réalisation des décors, des effets spéciaux et des accessoires, pour ses services d’éclairagiste et de régisseur et son interprétation de quelques rôles et son implication bénévole dans au moins 28 pièces en anglais et quelques-unes en français.

Prix du Jeune bénévole montarvillois 2017

À la remise des certificats du mérite et des épinglettes d’argent s’ajoutait la deuxième édition du Prix du jeune bénévole montarvillois. Comme son nom l’indique, ce prix se veut une reconnaissance formelle de l’engagement de nos jeunes citoyens et un encouragement à l’action bénévole au sein de leur cohorte. La récipiendaire est madame Florence Grégoire, pour la réalisation du guide interactif Saint-Bruno-de-Montarville, l’histoire secrète, projet scolaire ayant pour but de mettre en valeur le patrimoine de la municipalité auquel elle a consacré plus de 80 heures, pour son implication dans diverses collectes de fonds, dont pour la guignolée de la paroisse, la Fondation pour le cancer et la Fondation pour les maladies du coeur et sa participation au Défi tête rasée, pour sa participation à une course en montagne pour ramasser des fonds permettant la conservation et la protection des collines montérégiennes et pour son travail de guide bénévole au cours de l’exposition du Circuit des Arts de Saint-Bruno.