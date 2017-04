Le Relais pour la vie aura lieu à Brossard le 27 mai et à Longueuil le 9 juin

Texte et photo : Pierre Turbis

C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que l’on a procédé le 6 avril au lancement de la quinzième édition du Relais pour la vie qui aura lieu le 9 juin dès 19 h au parc Michel Chartrand à Longueuil. Encore cette année, de nombreux artistes se partageront la scène tout au cours de cette marche de douze heures placée sous le signe de l’espoir et de la solidarité.

Madame Marie-Hélène Chrétien, présidente du comité organisateur, a annoncé qu’à l’occasion de cette 15e édition de l’événement à Longueuil, on souhaite honorer plus de 120 survivants et rassembler plus de 560 participants, marcheurs et coureurs. « Notre objectif est d’amasser plus de 160 000 $ », a expliqué madame Chrétien.

Depuis le tout premier Relais à Longueuil en 2003, on a recueilli plus de 1,8 M$ pour la lutte contre le cancer. Dans le cadre de ce lancement, le porte-parole de l’événement, Dominic Arpin, a présenté un touchant témoignage d’espoir.

Sous le signe de l’espoir

Quelques jours plus tard, soit le 10 avril, on lançait également l’édition de Brossard, qui aura lieu le 27 mai à 19 h au Quartier DIX30. Entourée des principaux partenaires et du porte-parole Jérôme Couture, la présidente du comité organisateur, madame Isabel Gagnon, a invité la population à se joindre à cette neuvième édition de la marche à Brossard, où l’on vise à amasser plus de 160 000 $, à honorer plus de 100 survivants et à rassembler plus de 415 marcheurs.

À la Société canadienne du cancer, on est très fier de constater que le combat incessant contre le cancer porte des fruits de plus en plus encourageants. En effet, grâce à la recherche financée par la Société, la mortalité due au cancer du sein a diminué de plus de 40 % depuis le milieu des années 1980. Du côté des hommes, 96 % de ceux ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate sont encore bien en vie cinq ans après ledit diagnostic.

De belles percées ont également été observées avec les cellules souches ainsi qu’en immunothérapie.

Bref, il y a de plus en plus de bonnes raisons d’espérer, et l’argent recueilli au Relais pour la vie contribue puissamment à l’avancement de la recherche.

Pour obtenir plus d’informations ou pour s’inscrire au Relais pour la vie, se rendre sur le site www.relaispourlavie.ca