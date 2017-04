Un superbe livre fait revivre l’histoire de Boucherville

Texte et photo : Pierre Turbis

Dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville, la Corporation des fêtes et la Ville de Boucherville se sont jointes à la Société d’histoire des Îles-Percées pour proposer le magnifique livre Boucherville au fil du temps 1667-2017, une œuvre collective abondamment illustrée de photos et de documents d’archives qui relate l’histoire de la ville depuis sa fondation.

Coordonné par madame Suzanne Gibeau-Carignan, présidente de la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP), le travail de recherche et de rédaction a été des plus passionnants. « L’idée d’écrire un livre sur l’histoire de notre ville germait depuis longtemps chez nous, et l’occasion était parfaite alors que nous nous apprêtions à célébrer notre 350e anniversaire. Nous sommes très fiers du résultat après toutes ces années de travail. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les membres du comité de rédaction qui ont consacré conjointement des milliers d’heures à la réalisation de cet ouvrage. »

Ce comité était formé de huit personnes : Michèle Arbour, France Bélanger, Monique Bernard, Michel Gagné, Gilles Pépin, Angèle St-Yves, Michelle T. Roy et Suzanne Gibeau-Carignan. D’autres acteurs importants ont aussi gravité autour du projet, dont Maurice Carignan, Huguette Ducharme et Yvon Provost, un artiste bouchervillois qui a réalisé plusieurs toiles qui illustrent le livre.

Évidemment, Pierre Boucher, maintenant désigné personnage historique au Québec, occupe une place de choix dans ce livre. Mais rappelons que le fondateur de Boucherville a fait l’objet d’une brochure de 32 pages, publiée récemment par madame Gibeau-Carignan et disponible gratuitement dans certains édifices municipaux de Boucherville.

Pour ce qui est du livre Boucherville au fil du temps 1667-2017, on peut se le procurer pour 70 $ au Café centre d’art ou à la bibliothèque municipale (argent comptant seulement). Quelques exemplaires sont également disponibles à la bibliothèque.

La programmation complète des fêtes se trouve sur le site 350.boucherville.ca.