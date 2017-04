Un vote serré porte Sylvie Parent à la chefferie d’Action Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Au terme d’une campagne âprement disputée, Sylvie Parent a finalement obtenu 53 % des 558 voix exprimées pour devenir la nouvelle cheffe du parti Action Longueuil, face à son adversaire Josée Latendresse.



Un arrière-goût un peu amer

Si la course a été très serrée du début à la fin, elle s’est quand même terminée sur une note un peu amère. La veille du vote, l’équipe de Sylvie Parent dénonçait publiquement ce qu’on qualifiait de manœuvres électorales frauduleuses. Par communiqué de presse, elle indiquait que certains membres du parti auraient reçu des appels selon lesquels le vote du 9 avril aurait été annulé, ce qui n’était pas le cas..

Un membre militant aurait même reçu un sac contenant des cendres accompagné d’un message faisant référence au décès de son frère, un ancien conseiller. Une plainte aurait été formellement déposée au SPAL relativement à ce geste.

Par ailleurs, malgré l’intention qu’elle avait manifestée de ne pas s’impliquer dans la course, la mairesse St-Hilaire a fait parvenir, le 6 avril, une lettre aux membres de son parti. Dans cette missive, dont Point Sud a obtenu copie, elle disait se désoler du fait que la candidate Latendresse ait utilisé son image à maintes reprises et sans son consentement tout au long de la campagne, laissant entendre à un appui de sa part. « Parce qu’elle a tenté de vous induire en erreur et de vous cacher de l’information et pour plusieurs autres raisons, non, je n’appuie pas la candidate Latendresse. Je suis préoccupée, car la campagne de Josée Latendresse s’inscrit en complète rupture avec les valeurs que sont l’éthique, la loyauté et l’intégrité, que j’ai défendues durant toute ma carrière politique. »

Refaire l’unité du parti

La nouvelle cheffe aura donc le premier défi de refaire l’unité de son parti en vue des élections de novembre prochain, qu’elle dit envisager avec beaucoup d’optimisme. « Le message que je reçois de votre part est le suivant : On continue ensemble avec la même intégrité et la même loyauté. Dès demain, j’entends favoriser la recherche de consensus. Ensemble, nous sommes déjà en campagne électorale. »

Démontrant sa volonté de se faire rassembleuse, elle a invité tous les élus de son parti à la rejoindre à l’avant, ce qu’a notamment fait Josée Latendresse. Cette dernière a ensuite pris la parole et remercié son équipe pour le travail du dernier mois. Rassurant ceux qui pouvaient douter de sa volonté de poursuivre son implication au sein d’Action Longueuil, madame Latendresse a indiqué que la campagne a confirmé sa ferme volonté de servir les citoyens de Longueuil.

La présidente du parti, Lyette Bouchard, a ainsi résumé l’état de la situation : « Il faut placer les divisions loin derrière nous. Nous sommes maintenant en mode campagne électorale avec un nouvel élan sous le leadership de notre nouvelle cheffe, Sylvie Parent. Ce fut une campagne courte, mais intense, dont nous ressortons énergisés pour conserver le pouvoir en novembre. »