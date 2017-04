Sylvie Parent est prête pour le sprint final

Texte : Pierre Turbis

Du côté de Sylvie Parent et son équipe, on en est également au sprint de fin de course. La candidate à la succession de Caroline St-Hilaire fait un bilan très positif de la campagne. Elle constate avec satisfaction que les membres sont très mobilisés à deux dodos du vote. « Tout le monde est bien conscient qu’il ne s’agit que d’une première étape vers les élections municipales de novembre. »

En entrevue avec Point Sud, elle ajoute que la priorité des priorités demeure la concrétisation du Complexe culturel. « Ce dossier est très avancé, et j’ai bien l’intention de le mener à terme », explique-t-elle.

D’autre part, pour elle, il est clair qu’elle entend s’inscrire dans les valeurs qui distinguent Action Longueuil depuis sa fondation. « À titre d’exemple, l’action communautaire est dans l’ADN de notre parti comme dans celui de notre ville, et la solidarité demeure un des moteurs de notre action. Je veux que les organismes sachent à quel point leur travail est apprécié et valorisé par notre équipe. Nous serons toujours là pour les soutenir. »

Sylvie Parent souhaite favoriser la complémentarité et l’interrelation entre tous les acteurs de la vie sociale, culturelle et économique de Longueuil. Elle se réjouit de la position avantageuse que Longueuil s’est acquise au cours des huit dernières années. « Nous mettrons tout en œuvre pour que Longueuil soit reconnue pour ses nombreuses activités qui contribuent à la qualité de vie de notre population. Au lieu d’être identifiés à la coupe Longueuil, pourquoi ne pas plutôt penser à notre marché public, à notre vie culturelle, et bientôt à notre Complexe culturel, à notre aéroport maintenant municipalisé, ainsi qu’à nos établissements d’enseignement, nos espaces verts et nos installations sportives? Nous avons tout pour la famille, il faut le faire savoir. »

Pour Sylvie Parent, Longueuil demeure une ville magnifique où il fait bon vivre. Elle tient à partager cette conviction avec ses concitoyens.

Dimanche, ce sera aux membres d’Action Longueuil de choisir qui de Sylvie Parent ou Josée Latendresse occupera le siège de Caroline St-Hilaire. L’assemblée générale du parti se tiendra à 13 h, au Collège Charles-Lemoyne (901, chemin Tiffin) à Longueuil.