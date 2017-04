Une invitation à découvrir l’œuvre de l’artiste longueuilloise Yechel Gagnon

Texte et photo : Pierre Turbis

Depuis le 31 mars, la Maison de la culture de Longueuil propose l’exposition Terres transmuables de l’artiste Yechel Gagnon. « C’est un grand privilège pour nous d’accueillir une citoyenne native de Longueuil qui connaît un grand succès, tant ici qu’à l’étranger. Ses œuvres laissent la porte ouverte aux spectateurs pour développer une variété d’interprétations et vivre une expérience unique », a mentionné la mairesse St-Hilaire lors du vernissage de l’exposition.

Yechel Gagnon est détentrice d’une maîtrise ès arts (Studio Arts) de l’Université Concordia et d’un diplôme avec distinction en dessin et peinture de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario. Yechel Gagnon expose dans des galeries, des centres d’art et des musées au Canada, aux États-Unis, en France et en Chine. Son travail sera présenté à la galerie Cynthia-Reeves située sur le campus du Musée d’art contemporain du Massachusetts, dès le mois de juin.

Chacun de ses panneaux est unique et possède son propre réseau de nœuds, grains, textures, teintes, anneaux de croissance de l’arbre et même défauts de fabrication. Elle voit dans les couches du contreplaqué un terrain vierge qui doit être découvert et annoté. En ôtant et ajoutant des strates, elle éloigne le contreplaqué de sa simple fonction utilitaire et lui permet de laisser émerger l’univers pictural qui y était enfoui. Si le spectateur y est réceptif, l’œuvre lui raconte son histoire.

Une panoplie d’activités se tiendra à la Maison de la culture dans le cadre de cette exposition. Des visites guidées gratuites et des ateliers seront offerts en semaine sur réservation pour les groupes scolaires, les groupes communautaires, les centres de la petite enfance et les centres de personnes âgées.

Le 30 avril à 13 h 30, l’artiste entretiendra les visiteurs de son parcours artistique, et le 14 mai à 10 h et à 13 h dans le cadre de la Fête des mères, une visite commentée de l’exposition précèdera un atelier d’art en lien avec l’exposition. Cet atelier sera animé par les animateurs spécialisés de la Maison de la culture. Un cadeau sera remis à toutes les mamans et grands-mamans.