Les Impatients présentent la deuxième édition de l’exposition « Parle-moi d’amour Rive-Sud »

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 4 avril dernier, on procédait au vernissage de l’exposition-encan Parle-moi d’amour Rive-Sud, qui se tient jusqu’au 12 avril à l’Espace Création Dominique Payette de Saint-Lambert.



Présenté depuis une vingtaine d’années à Montréal, cet événement en est à sa deuxième édition sur la Rive-Sud. En plus de servir à amasser des fonds pour l’atelier des Impatients, l’exposition permet de découvrir le talent des personnes vivant des problèmes de santé mentale et d’acquérir les œuvres qu’elles réalisent. En appui à la cause, des artistes reconnus ont également donné des œuvres qui seront offertes à l’encan.

La porte-parole, Brigitte Lafleur, a confié à Point Sud qu’elle a énormément d’admiration pour tous ces artistes. « C’est tellement touchant. Chacune de leurs créations contribue à faire tomber les préjugés. Je suis honorée que l’on ait pensé à moi pour être porte-parole de ce bel événement. »

Grâce aux Impatients, des personnes atteintes de maladie mentale peuvent participer à des ateliers de création artistique, sous la supervision de Dominique Payette, peintre professionnelle et propriétaire de l’espace où se tiennent les ateliers.

Louise Potvin, PDG du CISSS Montérégie-Est, confirme les effets bénéfiques de la participation à cette activité. « On constate une amélioration de l’état de santé des participants. Ils peuvent même diminuer leur médication. Le CISSS est très heureux d’être associé à cette initiative. »

Présente au vernissage, la populaire artiste Shirley Théroux, qui a eu la générosité d’offrir une de ses toiles (sur la photo) qui sera mise à l’encan, a confié à Point Sud le bonheur qu’elle éprouve à contribuer à la cause des Impatients. « L’art prend une autre dimension quand il se retrouve au service d’une si belle cause. Personne n’a la certitude qu’il ne sera pas touché un jour par les troubles mentaux. J’ai beaucoup d’admiration pour les Impatients et leur œuvre. Je les remercie de m’accueillir parmi eux. »

La population est invitée à visiter l’exposition du 4 au 12 avril, à l’Espace Création Dominique Payette, 1101, rue Victoria, Saint-Lambert. L’activité se conclura par un encan crié à l’occasion de la soirée de clôture, qui se tiendra le 12 avril dès 17 h 30, alors qu’une dizaine d’œuvres triées sur le volet seront mises en vente.