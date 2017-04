32 ans de belle musique symphonique avec l’OSDL!

Texte et photo : Pierre Turbis

Pour une 32e année consécutive, l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) lançait le 5 avril dernier sa prochaine saison artistique. Tel un ami que l’on retrouve avec beaucoup de bonheur, le chef Marc David offre encore une fois une programmation qui s’annonce riche en beaux moments musicaux avec un orchestre exceptionnel et des solistes qui toucheront le public.

Avec un plaisir évident, le président de l’orchestre, Jean-Marc Léveillé, a souligné la joie qu’éprouvent les musiciens et le maestro à se produire à Longueuil. « Ce qui nous distingue, c’est le lien que nous avons développé avec le public. Notre objectif est de partager notre passion de la musique symphonique, d’abord classique, mais aussi plus contemporaine, allant même jusqu’au disco symphonique… »

Puis, Marc David a présenté les différentes œuvres au programme. « Nous nous inscrivons dans la continuité avec quelques grands classiques que les gens retrouveront avec joie. On peut notamment penser au célèbre Carmina Burana! ou au retour du Montreal Jubilation Choir, avec qui nous avons eu de mémorables rencontres au fil des années. »

À l’automne, il y aura un concert intime préparé spécialement dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville, dont le soliste invité sera le pianiste de renommée internationale Charles-Richard Hamelin.

Prenant la parole à l’occasion de ce lancement de saison, France Dubé, présidente de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et responsable des dossiers culturels au conseil municipal, a ainsi résumé le fort sentiment d’appartenance développé entre l’OSDL et le public longueuillois : « Toute rencontre avec l’OSDL est unique. Nous sommes privilégiés d’avoir un orchestre symphonique et un chef bien à nous et dont nous pouvons être fiers. Au plaisir de vous retrouver nombreux à l’occasion de la saison 2017-2018. »