Briser l’isolement des personnes âgées

Texte : Pierre Turbis – Photo : Les Petits Frères de Longueuil

Pour trop de gens, le vieillissement est synonyme d’isolement et de solitude. « Dans bien des cas, cela peut résulter de décès dans la famille, parmi les amis et les proches, de disputes familiales ou encore de départs des enfants en raison d’emplois à l’étranger, bref, ces gens ont besoin de chaleur humaine », explique Danielle Bergeron, coordonnatrice d’équipe chez Les Petits Frères de Longueuil.

L’organisme Les Petits Frères regroupe des bénévoles qui souhaitent offrir temps et affection à ces personnes âgées un peu oubliées. Ginette Boisvert et son conjoint, Jean-Claude Harvey (sur la photo), sont ravis de retrouver leurs vieux amis dans le cadre des activités de l’organisme. « Je suis tellement heureuse de pouvoir apporter du soleil dans leur vie, raconte madame Boisvert avec un large sourire. J’ai la conviction d’être utile dans leur vie, tout comme ils embellissent la mienne. »

« Qui n’a pas besoin d’écoute et de contacts humains? », demande monsieur Harvey. « Nous vivons à une époque très individualiste. Chacun cherche son bonheur sans vraiment se préoccuper de celui des autres. Pourtant, le plus important demeure d’être ensemble… ce qui est encore plus agréable quand on en fait un engagement de couple… ».

Pour Danielle Bergeron, la présence de gens au grand cœur, comme madame Boisvert et monsieur Harvey, est un magnifique cadeau, tant pour les vieux amis que pour l’organisme. « Ils sont tellement importants pour nous. Ils possèdent en abondance la qualité essentielle pour nous aider : ils aiment profondément les gens… »

Bien sûr, tout le monde est invité à contribuer à la mission des Petits Frères, soit en offrant du temps comme bénévole soit en participant aux quelques événements-bénéfices par lesquels on recueille des fonds qui permettent d’organiser des activités et de prendre soin des vieux amis.

À ce propos, un concert-bénéfice aura lieu le 30 juin prochain à l’église Sainte-Famille de Boucherville. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours des prochaines semaines.

Informations : http://www.petitsfreres.ca/longueuil/