Sylvie Parent souhaite elle aussi succéder à Caroline St-Hilaire

Texte et photo : Pîerre Turbis

Quelques heures après la conférence de presse donnée par Josée Latendresse pour lancer sa campagne à la chefferie du Parti Action Longueuil, Sylvie Parent annonçait sur les réseaux sociaux qu’elle sera elle aussi dans la course pour remplacer madame St-Hilaire.

Quelques jours plus tard, elle rencontrait la presse et ses partisans au cours d’un lancement officiel tenu dans un restaurant du Vieux-Longueuil, après avoir déposé son bulletin de candidature au local de la permanence du parti.

Élue au sein de l’équipe de la mairesse St-Hilaire en 2009, Sylvie Parent était entourée d’élus et de sympathisants qui lui ont accordé leur appui dans la course qui s’annonce serrée. C’est donc en présence de ses collègues du conseil Monique Bastien, Éric Beaulieu et France Dubé (Colette Éthier ne pouvait être sur place) qu’elle a lancé sa campagne.

Préoccupée par la démocratie, madame Parent a travaillé plusieurs années pour le Directeur général des élections (DGE) avant de faire de la politique active. Elle est fière de s’inscrire dans la lignée de madame St-Hilaire. « Tout comme elle, je suis convaincue que les membres sont à la base de tout, a-t-elle expliqué en entrevue avec Point Sud. J’ai beaucoup appris à son contact, et je partage largement sa vision du développement de notre ville, telle que présentée dans le projet vision 2035. »

Elle s’est également dite enchantée de constater la force et le dynamisme de la vie communautaire et culturelle à Longueuil et dans ses arrondissements. « J’aime Longueuil et ses gens, et j’apprécie la qualité de vie que l’on y trouve. »

Loin de tenir la victoire pour acquise, madame Parent souhaite d’abord convaincre les membres de son parti de lui faire confiance. Dans un deuxième temps, elle pourra penser aux élections de novembre pour la mairie.

Rappelons que les membres d’Action Longueuil ont jusqu’au 25 mars pour déposer leur candidature à la direction du parti fondé par madame St-Hilaire. Il faudra ensuite voir si d’autres forces politiques se présenteront à l’automne contre le parti au pouvoir depuis 8 ans.

Malgré les éloges qu’elles ont adressés à l’endroit de madame St-Hilaire, il restera maintenant à mesdames Latendresse et Parent de faire découvrir la personnalité qu’aura Action Longueuil sous leur gouverne. Il ne reste que quelques semaines aux membres pour faire leur choix.