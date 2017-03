Josée Latendresse se lance dans la course à la succession de Caroline St-Hilaire

Texte : Pierre Turbis – Photo : Équipe Josée Latendresse

C’est le 15 mars que Josée Latendresse, actuellement conseillère municipale dans le district Saint-Charles, a officialisé sa candidature à la chefferie du parti Action Longueuil. Malgré la tempête de neige qui paralysait largement les activités à Longueuil, de nombreux supporters ont manifesté leur appui à celle qu’il souhaite voir devenir la chef de leur parti politique, puis la mairesse de Longueuil. Entourée de collègues conseillers, elle a dit souhaiter rassembler au sein du parti des citoyens et citoyennes de toutes les générations et de tous les horizons.

Josée Latendresse s’est inscrite dans la course à la direction du parti Action Longueuil rendue nécessaire par la récente annonce de la mairesse St-Hilaire qui ne sollicitera pas un troisième mandat. « Caroline St-Hilaire m’a inspirée, et c’est d’ailleurs elle qui m’a invitée à faire le saut en politique municipale. Depuis huit ans, les élus du parti Action Longueuil ont tissé des liens étroits avec les Longueuillois et les Longueuilloises. J’ai pris ma décision en sachant que je pouvais compter sur une équipe compétente, engagée et visionnaire. C’est entourée de cette équipe que je souhaite aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes, dont les préoccupations sont au cœur de notre rôle d’élu », a-t-elle déclaré.

Josée Latendresse s’est dite honorée par la confiance du caucus du parti Action Longueuil au sein duquel elle peut déjà compter sur de nombreux appuis, parmi lesquels ceux de Stéphane Richer, Jacques Poitras, Michel Lanctôt,Xavier Léger, Nathalie Boisclair, Benoît L’Écuyer et Sylvain Joly. « Notre volonté commune est d’alimenter une participation citoyenne dynamique dans tous les arrondissements. Notre présence dans tous les quartiers de Longueuil est sans équivoque, et c’est avec enthousiasme que j’irai à la rencontre de nos membres au cours des prochaines semaines afin de m’assurer que je pourrai adéquatement les représenter. »

Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil, a indiqué qu’elle resterait neutre dans tout le processus de sélection du ou de la prochain(e) chef et a dit s’en remettre entièrement aux membres.

Notons que les membres du parti Action Longueuil sont invités à exercer leur droit de vote à l’assemblée générale qui aura lieu le dimanche 9 avril au Collège Charles-LeMoyne (901, chemin Tiffin, Longueuil) à compter de 13 h.