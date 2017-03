Grâce à sa Brigade B, la bibliothèque va à la rencontre d’aînés!

Texte et photo : Ville de Saint-Lambert

Soucieuse de bonifier son offre de service aux aînés, la Ville de Saint-Lambert a récemment commencé un projet-pilote de service de bibliothèque mobile dans des résidences de personnes âgées.

Un après-midi par semaine, la Brigade B offre sur place à des aînés de trois résidences la possibilité d’emprunter des livres, mais aussi de prendre part à des activités, entre autres, à un club de lecture et à des ateliers d’initiation aux ressources numériques.

Ce projet-pilote permet ainsi à une clientèle moins mobile de bénéficier de services qu’ils apprécient, comme l’explique le maire Alain Dépatie : « Nous sommes fiers à Saint-Lambert d’assurer un service à nos utilisateurs fidèles qui, pour diverses raisons, ne peuvent plus venir visiter notre bibliothèque. Ce service leur permet de rester actifs intellectuellement et de nourrir leur vie culturelle. Par ce projet-pilote, nous souhaitons aussi rappeler à l’ensemble de nos aînés que leur implication est précieuse au dynamisme de notre communauté ».

En effet, le projet-pilote ancre sa pertinence dans le fait qu’à Saint-Lambert, les aînés, en représentant 22 % des abonnés, sont de grands utilisateurs des services de bibliothèque et qu’ils prennent davantage part aux activités qui y sont offertes : lecture sur place, utilisation des postes Internet et des iPad, participation aux ateliers d’initiation aux ressources numériques et aux activités d’animation et bien plus.

Déjà, après quelques rencontres, les aînés bénéficiant du service ont exprimé leur appréciation du projet. Le personnel de la Brigade B se réjouit tout autant de partager avec eux de beaux moments lors de ces après-midi littéraires qui se dérouleront, sous forme de projet-pilote, jusqu’au 20 juin 2017.