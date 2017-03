Une célébration de la Femme

Texte : Pierre Turbis – Photo : Laurence Labat

Encore cette année, Marie-Lise Pilote, Janie Duquette et leurs amies se sont réunies sur la scène de l’Étoile du quartier Dix30, à l’occasion de la troisième édition du spectacle FEMMES ENSEMBLE, présenté le 8 mars afin de souligner la Journée internationale des femmes.

Cette grande célébration, placée sous la présidence d’honneur de la conseillère municipale de Brossard Doreen Assaad et animée par Marie-Lise Pilote, mettait en vedette Marie-Claude Barrette, Brigitte Lafleur, IMA, Marie-Pier Perreault, Arlette Cousture, Uriel Arreguin, Fabrice Vil, Caroline Codsi, Gabrielle Tremblay, France Gauthier et Marie-Christine Pilotte.

En début de soirée, Marie-Lise Pilote a lancé le défi de réaliser la parité salariale d’ici sept ans, sous les applaudissements enthousiastes d’un public très majoritairement féminin. Elle a également condamné la taxe rose, qui fait que certains produits offerts aux hommes et aux femmes – par exemple les rasoirs, savons et anti-sudorifiques – sont vendus plus cher dans leur version féminine.

Ce grand rassemblement de femmes de tête et de cœur, qui s’inscrit dans le prolongement des deux premières éditions, se voulait une célébration unique de la beauté et la grandeur du féminin. Parmi les beaux moments de la soirée, on notera le touchant témoignage de Gabrielle Tremblay, une jeune transgenre qui a raconté sa vie dans un corps d’un genre qu’elle savait ne pas être le sien.

Du côté de la musique, Marie-Pier Perreault et IMA se sont particulièrement démarquées par leur fougue et leur enthousiasme. Tout au long de la soirée, on sentait un courant tout féminin de sympathie et de solidarité.

Marie-Lise Pilote aura été une exceptionnelle chef d’orchestre, assurant avec humour le lien entre les divers numéros de la soirée. « Encore une fois, nous avons offert un spectacle composé de personnalités connues, ainsi que de femmes uniques et extraordinaires qui ont retenu notre attention cette année. Tous les jours, de nombreuses femmes réalisent l’impossible, dans l’ombre. FEMMES ENSEMBLE leur donne toute la lumière, et même les paillettes, qu’elles méritent. »

Tout le monde est reparti avec le sourire en se promettant d’être de retour l’an prochain pour la quatrième édition.