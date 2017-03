Faire une différence dans la vie des malades atteints de la maladie d’Alzheimer

Texte et photo : Pierre Turbis

Geneviève Grégoire est directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud. Formée en gestion – profil ressources humaines, elle allie la rigueur des chiffres à la passion de l’action communautaire. Dès sa jeunesse, elle a été instructeure en natation pour de jeunes handicapées, puis chauffeure pour la même clientèle.

Après avoir travaillé dans le secteur public, elle se retrouve en milieu communautaire, à la Maison du Père, où elle prend soin des itinérants. « On imagine parfois ces hommes comme des gens durs, sinon dangereux. Moi, j’étais passionnée et touchée par leur histoire. C’est là que j’ai pu confirmer à quel point j’ai besoin de faire une différence dans la vie des gens. J’ai besoin que mon travail soit utile pour les autres », raconte-t-elle.

À son arrivée à la Société Alzheimer Rive-Sud, elle a rencontré des gens exceptionnels qui s’associent à ses valeurs de partage et de respect. « Alors que la simple mention des mots « maladie d’Alzheimer » continue de terroriser la plupart des gens, je considère comme un privilège de côtoyer quotidiennement ces malades qui ont tant à nous offrir. »

Pour madame Grégoire, il est trop facile d’oublier que les gens atteints de la maladie demeurent des personnes humaines à part entière. « La personne est encore entièrement là. Il faut lui dire et lui redire que vous l’aimez et qu’elle sera toujours digne de votre affection et de votre respect. »

Vous pouvez aider l’équipe de la Société Alzheimer Rive-Sud à prendre soin de vos proches malades en les visitant et en contribuant à ce qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils soient confortables.

Afin de contribuer au financement des activités de la Société Alzheimer Rive-Sud, la population est invitée à participer à un grand concours dont les prix sont la location d’une voiture Chevrolet Sparks LS 2017 pour 24 mois, des billets pour une croisière en Alaska ou encore 5000 $ en argent. Il n’y aura que 500 billets en vente au coût de 100 $. Le tirage aura lieu le 30 mars prochain, et on achète les billets sur le site www.alzheimer.ca/fr/rivesud.

Enfin, cette année encore, la Marche pour l’Alzheimer se tiendra d’un à l’autre du Canada le dimanche 28 mai prochain. Il s’agira de la 11e édition de l’événement et l’objectif de la Société Alzheimer Rive-Sud est d’amasser la somme nette de 40 000$. Ces fonds seront entièrement dédiés au maintien de la qualité des services offerts aux personnes atteintes d’Alzheimer et à leurs proches aidants. Pour en savoir davantage et pour s’inscrire à la marche, on consulte le site de la Société Alzheimer Rive-Sud.