Les étudiants du cégep Édouard-Montpetit présentent « Meurtre au Manoir Haversham »

Sur les planches du Centre des arts de la scène Desjardins, à Longueuil, du 15 au 18 mars 2017, retrouvez les étudiants de la troupe de théâtre du Citron bleu* du cégep Édouard-Montpetit. À l’affiche Meurtre au Manoir Haversham, une adaptation du metteur en scène Jean-Marc Dalphond que Samuel Lepage, membre de la troupe pour une 2eannée et étudiant en Sciences humaines, profil Monde, décrit comme « un suspense policier, mais il va y avoir du rire. Ça va surprendre les gens!».



Cette pièce qui réserve bien des surprises s’adresse à un public de tous âges. Les billets sont disponibles en prévente à 10 $ au local B-25 (945, chemin de Chambly, à Longueuil) et à la Coop Édouard-Montpetit ou à la porte, au coût de 15 $.

Une école extraordinaire

Avant de monter sur scène pour la première fois en mars 2016, Samuel se questionnait sur son retour éventuel dans la troupe. Toutefois, le doute s’est rapidement dissipé. «À partir du moment où tu mets les pieds sur scène, tu souhaites y être le plus longtemps possible. C’est une dépendance! », a partagé ce passionné de théâtre.

Oumaima Doghmane, autre membre de la troupe et étudiante en Sciences humaines, profil Monde, souhaitait faire partie de la troupe depuis le secondaire où elle a eu l’occasion d’assister à des représentations de la troupe du Cégep. C’est un rêve qui se réalise. En effet, quelle ne fut pas sa surprise de savoir que des années plus tard elle serait retenue pour prendre part à l’aventure. « Quand Jean-Marc Dalphond m’a dit qu’il voulait travailler avec moi, je n’y croyais pas. Moi, Oumaima!». Malgré le temps et l’investissement que cela demande, Oumaima ne regrette rien. «Avec le théâtre, tu oublies le ridicule. Ça m’a poussée à croire en moi. » La jeune originaire de Brossard confie que dans la troupe, on travaille toujours à vouloir se dépasser. «Comme nous dit Jean-Marc, c’est bien, mais tu peux faire mieux! On apprend donc à accepter la critique de façon constructive. »