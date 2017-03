Ciel et Terre présente un bilan très positif de son année 2016

Le 17 février, l’organisme Ciel et Terre tenait sa 22e assemblée générale annuelle au cours de laquelle on a pu faire le bilan d’une année pour le moins très occupée. « Ciel et Terre a connu une année 2016 chargée, mouvementée et positive dans l’ensemble. Nous pouvons être fiers de nos réalisations envers la protection des milieux naturels, à travers nos divers projets de conservation, d’aménagement et de découverte. Et 2017 s’annonce également bien remplie avec de nombreux projets positifs. Notamment, nous formerons les bénévoles pour l’inventaire printanier de la rainette faux-grillon le dimanche 12 mars à 10 h, tel qu’annoncé sur Facebook. C’est ouvert à tous! », commente Geneviève Audet, la présidente de l’organisme.



« Je tiens à souligner l’excellent travail accompli par la coordonnatrice, Aline Porciuncula, ainsi que par les chargés de projets : Tommy Montpetit, Catherine Doucet, Marc-André Larose et Amélie Trottier-Picard, qui nous a quittés en cours d’année pour aller relever de nouveaux défis professionnels. Mentionnons également les réalisations importantes de nos deux employés d’été, Mélissande Poupart-Soucy et Nicolas Sagala-Beaucage, qui nous ont respectivement aidés à améliorer la gestion des documents et développé des outils informatiques. », a-t-elle ajouté.

« Je tiens à remercier les membres de notre conseil d’administration qui se sont investis auprès de l’organisme au cours de l’année : Nancy Choinière, Amélie Boisjoly-Lavoie, Madeleine Ratelle, Carole Lévesque, Monique Hains et Brian Willis. Également, je souhaite la bienvenue à nos deux nouvelles recrues: Marlène Laberge et Maria Normandin », conclut Madame Audet.

Plus de 140 bénévoles impliqués auprès de l’organisme ont rendus possible notamment les inventaires printaniers de la rainette faux-grillon de même que le grand nettoyage des rivages de Longueuil.

Plus de détails seront bientôt disponibles en ligne dans le rapport annuel 2016.