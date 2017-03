Un comité au services des usagers de Champlain-Charles-Le Moyne

Texte et photo : Pierre Turbis

Depuis le 13 février dernier, le Comité des usagers du Centre local de santé de Champlain-Charles-Le Moyne tient une campagne de notoriété. Dans le cadre de cette initiative, des autobus du RTL circulent avec des affiches faisant connaître le Comité et ses activités.

De plus, à compter du 20 mars, des affiches seront installées dans les abribus situés sur le territoire du CISSS Montérégie-Centre (CISSSMC) sur lesquelles se retrouveront ces mêmes informations.

Au cours d’un point de presse tenu le 2 mars, la présidente du Comité des usagers, Denise Ménard, a expliqué l’objectif de cette campagne de visibilité. « Lorsqu’un usager se présente dans l’un ou l’autre de nos établissements, il se sent parfois seul et impuissant face à un système qui peut être imposant. Depuis plus de dix ans, notre Comité vise à améliorer les conditions dans lesquelles les services lui sont rendus, à évaluer sa satisfaction face auxdits services et à le renseigner sur ses droits et obligations. »

« L’objectif de cette campagne, qui s’étendra sur quelques semaines, est de faire connaître aux usagers et à leurs proches l’existence de notre comité. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le grand public est invité à nous contacter pour nous transmettre tous commentaires ou toutes questions pouvant contribuer à l’amélioration des choses », ajoute madame Ménard.

Placée sous le thème « Ici on humanise les soins », la campagne de visibilité permettra au Comité de se faire connaître et de briser ainsi le sentiment d’isolement parfois vécu par les usagers.

« N’hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous! » a conclu madame Ménard.